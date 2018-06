Nueva esperanza con Lenglet: Umtiti renueva

Una nueva esperanza se le abre al Sevilla en su intento de retener a toda costa a uno de sus pilares la pasada temporada, Clement Lenglet. El Barcelona anunció ayer a bombo y platillo la renovación de su compatriota Samuel Umtiti y esto podría cerrarle la puerta del Camp Nou al joven central francés, que incluso llegó a sonar como uno de los candidatos a engrosar las filas de Francia en el Mundial después de su gran campaña, pese a su juventud, sólo 22 años. En Nervión aún están esperando una nueva reunión con sus agentes para intentar mejorarle el contrato, con la idea de subirle también la cláusula de rescisión, que ahora es de 35 millones de euros.

Curiosamente, Umtiti ha renovado por el Barcelona por cinco temporadas -su nueva cláusula es de 60 millones de euros-, idéntico periodo de tiempo que, según la prensa afín al club catalán, había sido ofrecido al central sevillista, con la seria amenaza de que, siempre según estas versiones, había aceptado tal propuesta. La amenaza de pagar su cláusula de rescisión sigue ahí, pero Lenglet podría replantearse su situación ante la dificultad que supondría para su proyección pasar de ser titular indiscutible en el Sevilla a suplente de Piqué y Umtiti. Incluso esa filtración desde Barcelona podría haber obedecido a una forma de presionar a Umtiti a renovar, dado que el central de 24 años estaba siendo tentado muy seriamente por el Manchester United, con un gran desembolso.

Que haya renovado Umtiti, obviamente, no significa que el Barcelona no se dirija al Sevilla para hacerle una primera oferta por Lenglet, con la intención de rebajar la cifra de su cláusula de rescisión. Hasta ahora, el Sevilla no ha recibido ninguna propuesta en este sentido, como ha reiterado Castro más de una vez.

Ayer también se conoció que Kjaer, capitán de Dinamarca, ha entrado en la lista definitiva de Age Hareide para el Mundial, como era de esperar. El central danés retrasará su incorporación a la pretemporada sevillista, con lo que cualquier movimiento por Lenglet repercutirá en la confección de la defensa para la temprana puesta de largo del Sevilla.