José Castro: "Estoy muy dolido con Vitolo y habrá acciones jurídicas"

José Castro ha confirmado lo que más o menos era esperable y que adelantaba hoy este diario. El consejo de administración del Sevilla, tal y como anunció el presidente la semana pasada, dará forma a la denuncia que el club presentará por el caso Vitolo. El dirigente no ha querido especificar cómo será la denuncia, para "no empañar las acciones jurídicas".

El presidente blanquirrojo ha dicho en la Cadena Cope, donde ha abierto el ciclo de las Tertulias Gourmet El Corte Inglés, lo que siente con Vitolo: "No estoy dolido, estoy muy dolido. No quiero hablar de algo que va a tener un recorrido largo, habrá acciones jurídicas y no quiero decir nada que pueda empañar las acciones jurídicas. Yo cuando doy mi palabra la cumplo siempre, siempre es siempre, pero si además la dejo por escrito en un medio, sea el que sea, con más motivo. No quiero hablar más de Vitolo", insistió.

Castro sí explicó cómo será el proceder del club en el día de hoy. El proceso, no obstante, se antoja largo una vez que se presente la denuncia: "Hemos aceptado un estudio jurídico de Juan de Dios Crespo, especialista en la materia en la UEFA y la FIFA, tenemos reunión con él hoy y reunión con el consejo y será el consejo el que decida los pasos a seguir”.

También ha sido preguntado por la dimisión de José María del Nido Carrasco como vicepresidente, a raíz precisamente de la espantada de Vitolo. “En el Sevilla y en cualquier club se pasa mal cuando pasan cosas negativas. Hay que pasar página y mirar hacia delante. Somos los responsables de una gran entidad y de una gran afición y tenemos que trabajar día a día en bien de la entidad y de la afición”.

Preguntado sobre si en el consejo de administración entrará algún otro representante de las acciones de la familia Del Nido en la próximo Junta de Accionistas, ha declarado: “No sé, no lo sé ni es una preocupación que tenga a día de hoy, me preocupa la entidad y la afición”. Al respecto ha añadido: "Ya llegará la Junta General, trabajamos para que sea como debe ser, será sin duda exitosa en lo económico y exitosa en lo deportivo. Lo demás, llegará".

Ha hablado además de dos nombres propios. Uno de ellos, Carriço: "En todas las temporadas que ha estado, excepto la anterior por las lesiones, ha tenido un rendimiento óptimo; es un buen tipo, es uno de los capitanes y el entrenador confía mucho en él. Cuando nos reunimos al principio y hablamos jugador por jugador, Carriço era uno de los más importantes para él. Que esté bien físicamente, porque nos va a hacer falta para ser uno de los centrales en una Liga muy larga".

Y otro aparte ha hecho con N'Zonzi: "Está metido en el proyecto totalmente, el entrenador habla con él también. Ha habido partidos en los que no ha dado ese rendimiento súper, pero ya lo está dando. Nuestro club ha pasado de vender todo a buen precio a que no se vayan los jugadores importantes. No somos un banco, y queremos el dinero en el campo. Igual que Vitolo era un jugador importante que queríamos que se quedara aquí, lo que pasa es que por N'Zonzi no han pagado la cláusula".