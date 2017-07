Vitolo desata un huracán

La espantada de Vitolo no sólo ha generado un enorme malestar en la afición, que lo ha catalogado como persona non grataen el Sánchez-Pizjuán. El adiós de uno de los hasta ahora capitanes de la primera plantilla del Sevilla ha traído consigo también un importante movimiento en la cúpula directiva de la entidad, que ha visto cómo José María del Nido Carrasco, hasta ayer vicepresidente, dimitía de su puesto.

Pese a que las razones de la marcha del directivo no han sido publicadas, lo cierto es que son muchas las voces que apuntan a que el representante del mayor paquete accionarial del club -se estima en más de 26.000 participaciones- se marcha por desavenencias en cómo se ha tratado el asunto del futbolista canario. Cierto es que la relación entre los grupos que gobiernan la entidad se ha visto muy erosionada en los últimos tiempos, aunque el adiós de Vitolo, que se personó ayer en la sede de la LFP para depositar el dinero de su cláusula de rescisión, parece haber sido la gota que colmó el vaso. El canario, acompañado de su padre y del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, será jugador del Atlético a partir del 1 de enero, como anunció el club colchonero. Hasta entonces, vestirá de amarillo.

35,7Millones de euros. La cifra que figuraba en su cláusula de rescisión y que Vitolo pagó ayer

"Estuve en Madrid tratando unos asuntos para el club y cuando regresé me encontré con esta sorpresa", aseguró José Castro a los medios oficiales del club sobre la marcha de Del Nido. "Es una decisión de él, aunque no conozco los motivos de su marcha. Su decisión hay que respetarla. Unos salen y otros entran, no pasa absolutamente nada. El Sevilla continuará funcionando como un reloj", aseguró el directivo.

En este sentido, y pese a que Del Nido formó parte de la ejecutiva que negoció la ampliación de contrato de Vitolo, muchos ven este movimiento como un intento de desmarcarse de una gestión que últimamente recibe numerosas críticas. "¿Que si me arrepiento de haber anunciado la renovación de Vitolo? No. Tras un fin de semana en el que tuve diferentes llamadas suyas, y más de 18 kilómetros de whatsapp, me dijo que quería arreglar su problema para irse al Atlético y que no quería regresar a Sevilla. Intentó que negociáramos el método de pago de su cláusula", explicó José Castro. "Entendía que el mercadeo que se había producido era una falta de respeto, por lo que salí a defender los intereses de la entidad. Haciendo un gran esfuerzo, conseguimos acercarnos al sueldo que le pagaba el Atlético, con lo que él aceptó y el problema estaba resuelto. Me mandó varios mensajes diciéndome que estaba muy contento y me pidió que lo defendiera ante la afición. Comprometió su palabra, diciendo que estará con nosotros y que firmaría al día siguiente", aseveró el presidente, que insiste que tiene el conforme de parte del jugador: "Su padre también dio el ok por correo electrónico". El final de la historia es el que todos saben, con la confirmación oficial de que el jugador vestirá de rojiblanco a partir del 1 de enero, con previa parada en Las Palmas.

Es por ello que Castro, quien calificó la sensación que sobrevuela a la afición y directiva como "indignación" más que enfado, aseguró que el "club ejercerá sus derechos". "Estudiaremos los documentos que tenemos para poder ejercer las acciones legales que estén en nuestra mano. Hay un hecho objetivo: alcanzamos un acuerdo con los representantes de Vitolo que no llegó a firmarse, pero sí hay una aceptación por escrito aprobadas por él, el representante y su padre", insiste el directivo, que marca el camino: "No escatimaremos en nada para defender nuestros derechos. ¿Llegar hasta la FIFA? Hasta donde haga falta".

En este sentido, no sólo el jugador ha quedado señalado por la afición, también Las Palmas y Atlético de Madrid, quienes han sido parte de un juego. "Él ha usado al Sevilla para que se le dé más dinero. Respecto a los otros, claro que estamos decepcionados y esto supone un deterioro en las relaciones por mercadear con un jugador que era nuestro, tenía tres años más de contrato y por el que intentaron no pagar la cláusula", dijo.

Sin embargo, y pese a todo, el mandamás trató de mirar con optimismo al futuro: "Estamos haciendo un magnífico equipo. Usaremos el dinero para que esté en el césped. Óscar trabaja para seguir haciendo un equipo importante que trabaje por objetivos importantes. Conseguiremos continuar creciendo con los que lleguen".