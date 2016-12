Un cambio de cromos atrás

El primer movimiento en el mercado invernal está a punto de producirse en el Sevilla con el cambio de cromos en el centro de la defensa, una de las líneas que Jorge Sampaoli había pedido modificar a la dirección deportiva y en donde se va a producir, si nada se tuerce, la primera incorporación. El joven central zurdo Clement Lenglet será sevillista en las próximas horas ocupando la vacante que va a dejar Thimotée Kolodziejczak, cuyo destino será el Borussia Mönchengladbach después de que la ejecutiva sevillista cerrara ayer un acuerdo con la entidad alemana que se elevará a los diez millones de euros (algo más de ocho de fijo) por el defensa francés, que aún está pendiente de negociar su nuevo contrato, lo único que impide dar oficialidad a la operación.

Mientras, el Sevilla trata de rematar con el Nancy francés el fichaje de Lenglet, un central también zurdo como Kolodziejczak aunque de sólo 21 años, si bien los técnicos consideran que su nivel ha crecido lo suficiente desde que fuera pretendido hace ahora dos años tras su irrupción con actuaciones entonces puntuales en las alineaciones del club galo.

Lenglet firmará como sevillista cuatro temporadas y media (hasta junio de 2021) una vez que quede cerrada de manera definitiva una negociación que está encarrilada en unas cifras que van a rondar los 5 millones de euros (4,5 más 500.000 por diversos bonus para el Nancy) donde se incluye la indemnización (5%) por formación y mecanismo de solidaridad al tratarse de un jugador menor de 23 años y una transacción entre dos federaciones distintas. Bajo este concepto también recibirán una parte de este canon los clubes en los que Lenglet militó desde la temporada de su decimotercer cumpleaños, en este caso el US Chantilly, donde militó desde 2007 hasta 2010, cuando ingresó en la cantera del Nancy.

Lenglet es un central fino y zurdo, de 1,86 de altura, con muy buen trato de balón e internacional en las categorías inferiores con Francia desde los 16 años. De hecho, ha disputado 9 encuentros con la sub 21. Procedente del Nancy B, su debut con el primer equipo se produjo en la temporada 13-14 en la Segunda francesa, aunque no fue hasta la siguiente cuando empezaría a cobrar importancia en el equipo. En la 14-15 jugó 22 encuentros, coincidiendo con el primer interés por parte del Sevilla, que llegó a ofrecer cerca de un millón de euros por el jugador que el Nancy rechazó. Ya en la pasada campaña llegó a ser un fijo en el equipo que logró el ascenso a la Ligue1, disputando 34 partidos ligueros en los que anotó dos goles. En la 16-17, Lenglet ha jugado 18 de los 19 duelos disputados por el Nancy. Se perdió el choque ante el PSG por sanción.

El movimiento de centrales supondrá, aparte de colmar una de las peticiones de Sampaoli, un considerable ahorro teniendo en cuenta la importante plusvalía que deja la marcha de Kolodziejczak en relación con el coste de Lenglet, que, además de llegar casi por la mitad de lo que se vende el ex jugador del Niza, tendrá una ficha en el Sevilla sensiblemente inferior. Si bien es cierto que se va un jugador contrastado e internacional y llega uno con menos experiencia.

Además, el Sevilla logra rescatar una gran suma por un jugador que había caído totalmente en desgracia para el entrenador pese a que con Emery la pasada campaña fue el central que más minutos disputó. Kolodziejczak deja en las arcas del club sevillista más del doble de la inversión que supuso, puesto que el Sevilla abonó algo más de tres millones de euros y lo vende por ocho como mínimo, pero que pueden llegar hasta diez.

Quizá este beneficio pueda influir en la inversión que el club tiene que hacer para reforzar la delantera, un asunto que no está tan avanzado y en el que aún hay bastantes dudas una vez que parece definitivo que el Manchester United no va a acceder a facilitar la cesión de Anthonny Martial a instancia de José Mourinho. El Sevilla no desea precipitarse en una decisión que requiere un desembolso mayor. La dirección deportiva entiende que aún está a tiempo de esperar unas semanas y que los movimientos del mercado pueden beneficiar sus intereses. La opción de Borja Bastón permanece aparcada.

Igualmente, el mercado se sigue moviendo y el Sevilla no está exento a que se produzcan más salidas. En este sentido, este periodo está marcado claramente por los rumores, entre los que siguen circulando la posibilidad de que un grande se decida a pagar la cláusula de rescisión de Steven N'Zonzi. El Daily Mirror publicó ayer que Guardiola ha pedido al Manchester City que eche el resto por el medio centro francés y que Ferrán Soriano prepara una propuesta de 28 millones de euros (la cláusula es de 30). No osbtante, ni en el consejo de administración del Sevilla ni en la secretaría técnica tienen constancia de este extremo ni nadie del City se ha dirigido a ellos.