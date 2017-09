La continuidad de N'Zonzi, la mejor guinda a la planificación

Nueve fichajes ha realizado el Sevilla para la nueva temporada. Por líneas, según el esquema de Eduardo Berizzo, así se distribuyen los refuerzos. Tres defensas: Corchia, Kjaer y Carole. Tres centrocampistas: Guido Pizarro, Johannes Geis y Éver Banega. Y tres atacantes: Jesús Navas, Nolito y Muriel. Óscar Arias, en su primera andadura como director deportivo, ha reforzado aparentemente todas las líneas, aunque siempre hay disparidad sobre la falta de refuerzo en tal o cual posición. Y el Sevilla ha logrado retener a una de sus piezas clave: Steven N'Zonzi.

Pese al desencanto de parte de la afición por lo visto en los cuatro primeros partidos oficiales y, sobre todo, por no haber rematado la planificación con una guinda, un delantero para unos, un central que dé más regularidad a una zaga con Pareja y Carriço algo cascados en opinión de otros, lo cierto es que el Sevilla cierra el mercado estival con una plantilla atractiva y con una importante inversión. Entre otras cosas porque a diferencia del curso pasado, éste sólo hay dos cesiones, con opción de compra asequible (Lionel Carole y Johannes Geis) frente a los cinco préstamos del curso anterior.

Que no haya llegado un remate de relumbrón o más atractivo para la afición al final, como ocurrió otros años con M'Bia, Llorente o Nasri, no debe afear la percepción de una plantilla confeccionada sobre la base de la calidad. Y con N'Zonzi tras haber rechazado importantes ofertas de Italia, Inglaterra y Francia. Incluso el PSG lo tentó, según France Football. El Sevilla no se movió de su cláusula de rescisión y eso frenó su salida.