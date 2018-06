El delantero francés Plea, uno más en la lista

Como cada pretemporada, ya empiezan a desgranarse nombres de jugadores vinculados con el Sevilla para el siguiente proyecto. Ayer saltó el del delantero Alassane Plea, delantero francés del Niza, al que el club de Nervión sigue muy de cerca, según adelantó el programa Libre y directo, de Radio Sevilla.

Fuentes del Sevilla consultadas por este periódico confirmaron que, efectivamente, Plea es un jugador apuntado en la lista de posibles refuerzos para la delantera, aunque ello no implica que sea el primero al que vaya a tratar de cerrar la nueva secretaría técnica para intentar complacer a Pablo Machín. No se trata del nueve propio del esquema que ha usado el soriano en el Girona. Plea es un punta potente, dinámico, que cae a las bandas y con un eficaz remate.

Delantero de 25 años nacido en Lille, goza ya de un nivel más que contrastado: en 134 partidos oficiales en el Niza ha marcado 44 goles. En la temporada 2016-17, en la que el Niza fue la gran revelación de la Ligue 1, a la que estuvo aspirando hasta descarrilar en el tramo final, este jugador de 1,81 metros de estatura despuntó conformando una eficaz delantera con el italiano Balotelli. Acabó el campeonato con 11 tantos y tres pases de gol. La campaña recién concluida, incluso ha mejorado sus registros realizadores y concluyó con 16 dianas y seis pases de gol.

En el global de la temporada 2017-18, Alassane Plea acabó con 21 goles: 16 en la Ligue 1, 4 en la Liga Europa y 1 en la Copa de la Liga. Su progresión personal ha sido ajena a la regresión del Niza, que tras acabar tercero el campeonato francés 2016-17 (fue apeado en la previa de la Champions por el Nápoles), bajó a la octava plaza en la Ligue 1 recién acabada.

Que el Niza se haya quedado incluso fuera de las competiciones europeas puede facilitar la salida de este emergente delantero, pero aun así su cotización es considerable ya, en torno a los 15 millones de euros. Y eso que aún no ha debutado con la selección absoluta de Francia y que sólo cuenta con una aparición en la sub 21 de los Bleus.

Como suele ocurrir cada verano, el interés del Sevilla en Plea coincide con el de clubes como el Valencia, el Everton, el Newcastle o el Borussia Mönchengladbach, de un perfil similar a la entidad de Nervión en cuanto a posibilidades deportivas o económicas.

Otro jugador al que el Sevilla ha sondeado es el defensa Djene, del Getafe. El presidente del club madrileño, Ángel Torres, aseguró ayer en Onda Madrid que clubes como el Sevilla y el Villarreal han preguntado por la situación del defensor, sin duda una de las revelaciones de la pasada temporada en su puesto.

Sin embargo, el dirigente dejó claro que no va a facilitar, ni mucho menos, la salida de este jugador que encajaría como un guante en el sistema de Machín como central abierto a la derecha en una zaga de tres. "No vamos a negociar. El chico y su representante están de acuerdo. A él y a nosotros nos viene bien que siga otro año más. Son grandes equipos que han preguntado, pero posiblemente no estén de acuerdo con la cláusula". Djene renovó esta misma temporada y su prohibitiva rescisión es de 40 millones.