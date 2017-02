Un lobo con piel de zorro

El francés Lenglet, titular habitual en la zaga blanca desde que debutó en la vuelta copera ante el Real Madrid, va a debutar en la Champions. No tendrá una empresa fácil por lo expuesto que teóricamente va a actuar ante rivales mucho más veloces, Vardy sobre todo. Y viendo la disponibilidad, lo más lógico es que Sampoli renuncie a regañadientes a su esquema favorito con tres centrales y mande línea de cuatro con Mariano, Rami, Lenglet y Escudero. Esa línea con dos stoppers y no tres, además, plantea la incógnita de si el entrenador argentino tirará de Iborra para frenar el balón parado de los ingleses y de paso tener arriba una pieza para bajar los balones.

Van a jugar sus bazas bajo un patrón muy definido: defensa férrea, repliegue intensivo y salida directa gracias a la velocidad de su ataque. Una cualidad que coincide con la ausencia de dos defensores sevillistas duchos a campo abierto, como son Pareja, que no se ha recuperado a tiempo, y Mercado, que cumple un partido de sanción.

Estos zorros azules que tan presionados y acongojados están en su isla saltarán hoy al prado de Nervión liberados. En la Champions no padecen esa presión y eso los hace doblemente peligrosos. Serán más lobos que zorros. Porque calidad, tienen. Mahrez está cotizado por encima de los 30 millones de euros. Y el valor de mercado de toda su plantilla entransfermarkt.es, a modo orientativo, supera los 205 millones. Por algo quedaron primeros de su grupo en esta Champions por delante de Oporto, Copenhague y Brujas.

Contra toda esta hilera de fracasos debe luchar Jorge Sampaoli para que su Sevilla no baje un ápice su intensidad esta noche y mantenga el respeto que merece un rival que hace unos meses hizo lo que hizo. El entrenador argentino, que es tan zorro como el que ilustra el escudo del Leicester, ya ha aireado públicamente que lo único que le interesa en este mundo hoy es la visita de los ingleses. Y ese sueño de ver cumplido lo que precisamente conquistó el enemigo en la Pérfida Albión. Ya vendrá el derbi.

El Leicester, autor de una de las gestas más meritorias en la historia del deporte no es aquel Madrid de Di Stéfano. Ni siquiera el Leicester actual es aquel Leicester que conquistó la pasada Premier League. Hoy, sus aficionados no se frotan los ojos como hace un año cada vez que miran la clasificación. Hoy, cuando la miran, tiemblan con la posibilidad de darse el batacazo. De hecho, el equipo del corazón de Inglaterra está a un solo punto de la zona de descenso. En 2017 han jugado seis partidos de liga, empataron a cero el primero y han perdido los cinco siguientes sin hacer un solo gol. También acaban de caer de la Copa inglesa ante un modestísimo como el Millwall.

Hoy nada es igual. Ese preciado trofeo, el que más a nivel de clubes, se llama Liga de Campeones y es una colosal fábrica de dinero para la UEFA. Y aunque la radio sigue transmitiendo los partidos en colores, como en 1958, ahora el aficionado puede ver sus partidos en Pino Montano, Nairobi o Manila a través de la televisión, del ordenador, de un smartphone o de una tablet. El calado del torneo en todo el mundo es un reflejo de la globalización que marca nuestros días. Y en los octavos de ese mayúsculo escaparate vuelve a estar el Sevilla para volver a ese estrato al que no sube desde aquel lejanísimo 1958, el estrato de los ocho mejores. Sampaoli lo dejó claro: "Nos jugamos meternos entre los ocho mejores de la mejor competición de clubes del mundo".

Tanto tiempo hace que el Sevilla se asomó a unos cuartos de final de la Copa de Europa, que por entonces no había fútbol en televisión, tampoco sustituciones en los partidos y por supuesto que era un disparate pensar en un equipo titular con jugadores de once nacionalidades distintas, como pasó el viernes en Granada. Tanto tiempo hace, que ni siquiera Pelé era Pelé. Empezó a serlo en Suecia, cuando se coronó rey del balompié mundial con 17 años: unos meses después de que los sevillistas comparecieran en Chamartín. Hablamos del 23 de enero de 1958. Entonces el Sevilla fue laminado y algo más por el Real Madrid de Di Stéfano en esos cuartos de la Copa de las Grandes Orejas (8-0 en la ida, 2-2 en la vuelta en Nervión).

Pareja no se recupera a tiempo y Ganso se vuelve a quedar fuera

Nico Pareja, ausente por lesión de los dos últimos partidos del Sevilla, no entró ayer en la lista de 18 convocados para el importantísimo partido de esta noche. El argentino no jugó por en sanción hace tres jornadas ante el Villarreal y después fue descartado por unas molestias en el abductor derecho para el choque de Las Palmas y del pasado domingo en Sevilla frente al Eibar, aunque llevaba ya varios días entrenándose con el grupo. Gabriel Mercado es baja por un partido de sanción por acumulación de amonestaciones que arrastra desde la fase de grupos de esta competición. El mediapunta argentino Walter Montoya, último fichaje sevillista de invierno, no fue inscrito para este torneo, mientras que Ganso también se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica.