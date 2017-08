Una medular mal escalonada

El 1-2 de Estambul debería haberle dado a Berizzo más sosiego a la hora de elegir la necesaria rotación en un equipo que se desfondó bajo la lluvia el miércoles. Nueve cambios introdujo, pues sólo repitieron en el once titular Lenglet y N'Zonzi, y los acontecimientos se encargaron de castigar su elección. La Liga es mucha Liga y el Espanyol supo aprovechar el mal escalonamiento de una medular en la que Borja Lasso, pese a su valentía tras su error inicial -gravoso pues, desafortunadamente, provocó la lesión de David Soria en el minuto 2-, y Ganso no pudieron con la férrea presión del rival. Cuando Berizzo reaccionó, sólo tuvo dos cambios para rectificar. Y al equipo le faltó fuelle, y algo de suerte, para terminar de abrir a un Espanyol que sufrió con las percusiones de Jesús Navas, bien apoyado por Corchia por la derecha. En la izquierda, Sarabia demostró que no es lateral izquierdo y Nolito anduvo impreciso, salvo en un excelente pase a Muriel que éste, con la zurda, envió al poste en la mejor ocasión.

El Sevilla también fue frenado en seco, en pleno zafarrancho, por un parón para beber agua en la segunda parte. Ahí terminó todo, pues el arreón final resultó imposible desde la expulsión por dirigirse al árbitro de Banega.

Defensa

Jugar con tantos futbolistas ofensivos, desde los dos laterales elegidos hasta los dos acompañantes de N'Zonzi en el centro del campo, implica riesgos y el Espanyol aprendió la lección rápido. Una primera pérdida de Borja Lasso acusando la presión al intentar jugar de espaldas provocó el primer fuego en el minuto 2. El erial que había entre el centro del campo y los centrales -se estrenaban juntos en un partido oficial- fue aprovechado varias veces por Leo Baptistao. David Soria le tapó por dos veces de forma valiente y en la segunda el brasileño lo lesionó.

El gol, no obstante, llegó por un error infantil de N'Zonzi al regalar el saque de una falta a Baptistao, a quien Kjaer no se atrevió a hacer falta. Lenglet, bien en las marcas y en la anticipación, se vio superado por el quiebro en carrera del brasileño. Corchia recibió más ayuda de Jesús Navas que Sarabia en la izquierda, justo desde donde montaba los ataques el jugador de más calidad del rival: Jurado.

Ataque

Borja Lasso se ofreció siempre para iniciar los ataques, pero pocas veces logró darse la vuelta, Ganso no tenía capacidad para enganchar y N'Zonzi no se atrevió a soltarse ante las pérdidas constantes. Aun así, la banda derecha generó peligro y un gran centro de Jesús Navas fue empalmado a contrapié por Nolito: detuvo Pau López. El meta también cercenó otra ocasión en un zurdazo de Muriel tras un centro largo de Sarabia. El ingreso de Banega escalonó mejor al equipo, Ganso empezó a distribuir y Corchia apoyó decidido a Jesús Navas. En la izquierda, en cambio, no hubo continuidad. No obstante, las mejores ocasiones las generó Nolito: el balón al palo de Muriel y otra jugada en la que el colombiano, de zurda de nuevo, se topó con Pau López.

Virtudes

Jesús Navas ha vuelto de verdad.

Talón de aquiles

La mala elección inicial del entrenador lo condicionó todo.