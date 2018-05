Triana, localización de la serie de moda

Muchos todavía están con la resaca del capítulo del miércoles, pero la ficción manda y el equipo de rodaje de La otra mirada (Boomerang) continúa inmerso en la producción de los siguientes capítulos. Ambientada en la Sevilla de los años veinte y con un colegio de señoritas como escenario principal, la serie revelación de Televisión Española vive casi en paralelo la emisión de sus capítulos y el rodaje de los mismos. De ahí que parte del elenco y el equipo estuviesen este jueves 17 de mayo por la ciudad.

El Puente de Triana, Marqués de Contadero y el Paseo de Nuestra Señora de la O se convirtieron en platós improvisados donde la interpretación, los curiosos y las altas temperaturas convivieron en perfecta armonía. La línea 40 de Tussam hacía su habitual recorrido hacia el centro mientras Cecilia Freire hacía el papel de una dubitativa Ángela cruzando el puente de Triana. “Es la primera vez que ruedo fuera de Madrid y la existencia de tantos escenarios naturales me está nutriendo mucho a la hora de hacer el papel; supone una dificultad a la hora de prestar atención porque la gente sigue con su vida alrededor pero eso refuerza tu capacidad interpretativa”, señala la actriz.

Por primera vez en un papel con un cariz tan dramático –algo que Freire estaba deseando– la actriz asegura estar encantada con Ángela. “Es un personaje con muchas sombras y que a partir de los próximos capítulos va a rozar la locura, va a vivir un viaje a las tinieblas. Tiene un conflicto interno con su sexualidad y en la época no es que estuviera mal visto, es que te mandaban a la cárcel y eso a ella la va a desquiciar”, señala Freire.

La actriz reconoce que en un primer momento no le convencía el personaje porque temía que se pareciese a otros que ya había interpretado con anterioridad pero el drama y las penumbras de Ángela la encandilaron. “Era previsible que fuera Teresa la que tuviese una relación homosexual, pero de Ángela no se lo espera nadie. Cómo lo vive y cómo lo lleva me parece una buena forma de dar visibilidad a la homosexualidad en televisión”, añade.

A pesar de que el protagonismo es puramente femenino el hombre también juega un papel fundamental a la hora de reforzar el mensaje feminista y reflejar lo más mezquino del hombre de los años veinte. Personaje más congraciado con el público, el hermano menor de los Peralta, Tomás, parece diferenciarse del resto. “Es más sensible, justo y moral que sus hermanos pero mantiene las formas por quedar bien y congraciarse con ellos”, señala Álvaro Mel, encargado de interpretar a Tomás y presente durante el rodaje. Popular instagramer, Mel asegura que todavía existe la figura del machito que se ve reflejada en la serie y no duda en denunciar situaciones machistas a través de sus redes sociales.

En ese sentido, su compañero de reparto Alejandro Sigüenza (David, el marido de Ángela en la serie) coincide con él. “Desgraciadamente es muy necesario que se hagan series así donde se denuncien este tipo de comportamientos y se abogue por la lucha feminista, es lo que me ilusionó de la serie”, apunta Sigüenza. Su personaje, que toma mayor peso a partir del próximo capítulo, va a mostrar lo más mezquino del hombre de la época.

La serie continúa fiel al objetivo de darle el protagonismo a las mujeres, con sus conflictos y dudas, reflejando historias reales en las que las historias de amor no son el eje central. Por supuesto, Sevilla sigue siendo el destino preferido para rodar las escenas exteriores. "La luz y el color de la ciudad fueron claves a la hora de elegir Sevilla como enclave de la serie", apunta Luis Santamaría, uno de los directores de la producción de Boomerang.