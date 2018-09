Ignacio Fernández de Mesa: “La supervivencia del lobo no es compatible con la ganadería”

Los conflictos surgidos en torno al programa impulsado por la Administración andaluza para recuperar y conservar el lobo en Andalucía han sido los puntos centrales de la reunión de la Sectorial Cinegético-Forestal de Asaja Córdoba. El presidente de la organización regional nos explica el fondo de la cuestión y aprovechamos para desmenuzar con él la nueva normativa de caza, documento fundamental para las dehesas no sólo de Córdoba, sino de toda la comunidad andaluza. El sector de ganadería extensiva también está descontento con la normativa de ayudas para la prevención de incendios forestales; el tema está calentito.

–El programa de recuperación del lobo ibérico en Andalucía ha despertado un gran rechazo en el sector ganadero, ¿por qué?

–La actividad económica de las zonas donde quiere recuperarse el lobo está basada en las actividades ganaderas y cinegéticas. Vemos con preocupación lo que está ocurriendo en Castilla-León y no queremos que a nuestros ganaderos les ocurra lo mismo que a los de allí, donde hasta el consejero de esa región ha tenido que ir a Bruselas a pedir amparo por el despoblamiento que está ocasionado la presencia del lobo en las zonas rurales. Por ejemplo, en Ávila, hace sólo cinco años, en que se estimaban menos de cinco lobos en esa provincia, sólo había algún ataque esporádico al ganado. Sólo Asaja en aquella región advirtió de lo que iba a pasar, y muchos no se tomaron el asunto en serio y decían que no pasaría nada. Pues en el territorio abulense sólo en el primer trimestre de este año 2018 se han contabilizado 483 animales muertos, que son más, pues mucha gente ya no denuncia; más del doble que en 2017. Ahora, muchos ganaderos están abandonando su actividad y el mundo rural en Ávila. Si ocurriera esto aquí, las zonas de la Sierra, Pedroches y Guadiato, tendrían serios problemas de abandono al caer su principal actividad económica.

–Hay localidades que han aprobado en Pleno municipal que no aplicarán las medidas dictadas a favor del lobo ¿no?

–Así es. Son ya diez municipios los que lo han aprobado, votando a favor concejales y alcaldes de todo signo político, que han demostrado con ello que defienden a sus pueblos, a su actividad económica, al empleo y a sus ganaderos. Hasta la fecha, han sido Fuente Obejuna, por unanimidad; Espiel, por unanimidad; en Obejo, sin votos en contra; en Villanueva del Rey, por unanimidad; en Villanueva de Córdoba, con el voto a favor de IU; en Hornachuelos, Dos Torres, Añora, Villanueva del Duque y en Torrecampo.

–¿No hay posibilidad de hacer compatible la supervivencia del lobo y la práctica ganadera?

–Rotundamente no. Lo diga quien lo diga y así está demostrado en otras zonas de España, como hemos mencionado anteriormente.

–¿Qué medidas va a adoptar Asaja para evitar el programa de recuperación del lobo?

–Desde Asaja, consideramos que hay que dejar las cosas como están. Vamos a continuar defendiendo a las explotaciones ganaderas y cinegéticas en todos los ámbitos para evitar este despropósito. Y vamos a vigilar y fiscalizar todo el dinero público que se está invirtiendo en este proyecto, que va por 1,6 millones de euros. Los responsables de este proyecto tienen un plan perfectamente trazado, cuyo único objetivo es que haya lobos en nuestros campos, sin importarles nada más. Tienen un plan de recuperación para que llegue el lobo a nuestras explotaciones; hay un proyecto Life para justificar que es necesario que vuelva el lobo, que está dotado con 1,6 millones de euros y con el que se financian asociaciones desconocidas y ecologistas. Pretenden soltar lobos, como dice el director general de Medio Natural en un artículo de prensa del 14 de febrero 2018; y pretenden que, una vez suelten lo lobos, éstos no se puedan controlar por más daños que hagan, declarándolos especie amenazada.

Caza, nueva normativa

–Cambiando de tema y pasando a la caza, hay una gran actividad normativa. ¿Qué van a alegar al decreto por el que se regulan las condiciones sanitarias de la carne de caza en Andalucía?

–La sanidad y la salud animal es algo que siempre debe ser tratado con la mayor seriedad y rigor posible. La carne de caza es un producto único, con unas bondades gastronómicas no conocidas aun entre el ciudadano de a pie. Asaja ha demandado que la norma que regula estas condiciones asegure plenas garantías higiénico sanitarias desde el origen de estas carnes de la caza hasta que lleguen al consumidor final, gestionando en paralelo, de forma eficaz los subproductos y residuos habituales de la misma.

–¿Cree que van a conseguir que quede exenta de la regulación la carne de caza menor para autoconsumo?

–El sector así lo demanda. En caza menor es asequible y razonable que no se impongan este tipo de exigencias, la autoridad sanitaria será quien tenga la última palabra.

–¿Qué novedades destacaría de la nueva Orden General de Vedas?

–La implantación de las nuevas modalidades. El aguardo nocturno de jabalí, el zorro con perros de madriguera o el conejo a diente en mano.

–¿Qué se puede mejorar?

–La Orden de vedas, como tal, es una orden bastante liviana y sujeta a pocas mejoras. Las mejoras reales que demanda el sector deberían ser a través del adecuado desarrollo del Reglamento de Ordenación de la Caza (ROC).

–Sobre el plan Patubes de vigilancia sanitaria en fauna silvestre, ¿cómo espera que afecte al control de la tuberculosis de las cabañas ganaderas?

–Esperamos que realmente se logren los objetivos que se persiguen, esto es, reducir la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis y lograr el mejor de los estados sanitarios tanto para la cabaña ganadera, como para la fauna cinegética de caza mayor. Todos los sectores deberán hacer un esfuerzo, involucrarse y poner en marcha las medidas que se requieran.

–¿Cómo está actualmente la situación de tuberculosis y brucelosis en la provincia y en Andalucía?

–Sigue habiendo mucha afección por tuberculosis, de manera que muchas explotaciones de vacuno en extensivo se ven obligadas a sacrificar animales e incluso a cerrar sus explotaciones. En cuanto a la brucelosis, sin variaciones significativas respecto a los últimos años.

Incendios forestales

–En materia forestal hay un gran descontento por la orden de las ayudas de prevención de incendios forestales de este año, ¿a qué se debe?

–Por ejemplo, se ha eliminado la posibilidad, que existía anteriormente, de que el propietario utilice medios propios para hacer las labores de prevención, por lo que ahora se ve obligado a contratar a empresas externas, lo que supone un incremento de coste y redundará en la pérdida de empleo en las explotaciones. Asimismo, los topes máximos subvencionables no se ajustan a la realidad del campo, ni se basan en tarifas estándar o usuales. También, la orden contempla actuaciones para ejecutarlas en 2019-2020; y es que después de seis años esperando a que se publicara esta ayuda, sólo podrán solicitar la ayuda aquellos propietarios cuyo año de ejecución del Plan de Incendios coincida con el 2019.

–El hecho de que los cortafuegos privados no obtengan ayudas ha causado gran malestar.

–Los cortafuegos de fincas privadas que se ejecuten con la maquinaria y el personal propio de las fincas no podrán solicitar este tipo de ayudas, lo cual supone una gran discriminación a los mismos, y hará que la convocatoria sea un fracaso en cuanto al número de solicitudes.