José Manuel Castillejo: “Muchos han reducido la cabaña y eso es la antesala al cierre”

En Corsevilla las dificultades de estos tiempos complejos no desaniman a las 600 familias que crían su ganado en la Sierra Norte de Sevilla. Su presidente nos explica con optimismo cómo encaran su futuro.

–En estos tiempos de nueva PAC, crisis energética con subida de precios de los insumos ¿cómo puede sobrevivir la ganadería?

–Pues como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con ilusión y luchando por lo nuestro. Tenemos que mirar hacia adelante y buscar soluciones a los problemas que nos vamos encontrando. Puede que también sea el momento de reinventarnos y saber escuchar al mercado, orientar nuestras producciones a lo que nos demanda el consumidor es básico y es algo que ya estamos haciendo desde nuestra cooperativa.

–¿Han cerrado muchas explotaciones en el sector?

–Más que cerrar explotaciones lo que está ocurriendo en la comarca es que muchos ganaderos han reducido su cabaña, y lo preocupante es que esto puede ser la antesala al cierre.

–¿Qué ayuda necesitan para superar esta dura etapa?

–Ser capaces de hacer llegar nuestras producciones al mercado conociendo lo que el consumidor demanda y sabiendo producir a un coste inferior al precio de venta, de forma que las explotaciones sean rentables. Que la administración aligere la carga burocrática a la que estamos sometidos. Además, sería de gran ayuda que la sociedad reconozca el papel de la ganadería extensiva. Que aquellos que nos señalan como parte del problema del cambio climático, el maltrato animal, etc. conozcan la realidad, somos parte de la solución. Es necesario que se ponga en valor nuestro esfuerzo por conservar las dehesas y el territorio respetando siempre el bienestar animal.

–A todos estos inconvenientes se suma la sequía ¿de qué forma les pueden ayudar las administraciones? ¿Qué piden?

–Necesitamos agilidad, facilidad y colaboración en la obtención de permisos para hacer pozos, balsas etc. En realidad, la ganadería extensiva no requiere tanta agua comparada con el agua que necesita el regadío. Por ejemplo, con el agua que consume una hectárea damos de beber a 300 vacas durante un año.

Innovaciones tecnológicas

–¿Están desarrollando nuevos manejos o aplicando innovaciones tecnológicas para ayudarse en estos tiempos difíciles?

–Actualmente estamos participando en tres grupos operativos cuyo objetivo es ofrecer soluciones a nuestros ganaderos a través de la tecnología. Por una parte, estamos liderando el proyecto QualityLamb, que se basará en el uso de las nuevas tecnologías y en técnicas de Machine Learning para desarrollar un nuevo sistema de categorización que estime el peso del ganado ovino o la detección anticipada de animales enfermos, combinando pautas tradicionales con algoritmos de procesamiento digital de imágenes e inteligencia artificial. Por otra parte, en el grupo operativo MEGA en el que también estamos, se está desarrollando una aplicación que permitirá el acceso a los datos del Sistema Integral de Gestión Ganadera de Andalucía (Siggan), la base de datos de identificación y registro que gestiona la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Y por último, también estamos participando en el grupo operativo PseudomonasOut, cuyo objetivo general es la innovación digital y tecnológica en las queserías de leche de cabra, para disminuir mermas productivas y diseñar nuevos productos procedentes de subproductos de la industria quesera.

–¿Cómo es posible mantener la calidad de las carnes y derivados de las explotaciones?

–La calidad de la carne de nuestros socios no ha mermado. Pese a todos estos condicionantes que tenemos, nuestro ganado se sigue criando en extensivo en las dehesas del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Tenemos implantado un plan propio que valora los corderos según criterios de calidad.

–¿Cómo se está comportando el consumo?

–El consumo de carne de cordero en España tiene una tendencia decreciente, si bien es cierto que esto se explica, al menos en parte, por el aumento de las exportaciones. El mercado exterior es muy importante para los productores de ovino españoles.

El futuro de CorSevilla

–¿Tienen asegurado su futuro los socios de CorSevilla?

–Nosotros estamos haciendo todo lo posible porque así sea, y no solo el futuro de nuestros socios, sino el de sus hijos, que les relevarán de aquí a unos años. La ganadería extensiva es un elemento clave para nuestra comarca y no puede desaparecer, pero eso pasa por ponerla en valor, diferenciarnos y dar a conocer todos sus beneficios: fijación de población, sostenibilidad, conservación del medio ambiente, productos naturales, bienestar animal, etc.

–¿Qué supone esta cooperativa para el entorno rural de Sierra Morena?

–Uno de nuestros valores es el empleo directo e indirecto que creamos en una zona rural como en la que nos ubicamos. Generamos más de 55 empleos de forma directa, pero además fijamos población a través del empleo indirecto gracias a la colaboración con transportistas, distribuidores y muchas otras empresas de la zona. Gracias a la cooperativa, las 600 familias que la forman pueden comercializar sus producciones, ayudando así a mantener sus explotaciones y el empleo que en estas se genera.

–¿Cree que la dehesa está en peligro de extinción?

–De ninguna manera. La dehesa es un sistema productivo muy singular que se ha formado mediante la interacción del hombre y la naturaleza durante siglos. En este tiempo se ha especializado en producciones de alto valor como es el cerdo ibérico de bellota o el corcho. Sabemos que estos productos no pueden obtenerse en otros sistemas ni es posible generar dehesas a corto plazo por lo que es un sistema sostenible y con mucho futuro.

–¿Qué ha supuesto la campaña de Navidad para CorSevilla?

–Para el Área de Alimentación de CorSevilla desde la que comercializamos quesos de cabra, productos del cerdo ibérico y cordero asado, la campaña de Navidad supone el 30% de la facturación del área de todo el año. Nuestra categoría de productos está muy demandada durante esta época y por eso intensificamos mucho el trabajo en estos días, tanto en nuestra tienda online, en las tiendas físicas, como para proveer a los supermercados y grandes superficies en los que estamos presentes, que cada vez son más en Sevilla y provincia.

–Recientemente se han integrado en Bovies, ¿qué tal va la actividad de comercialización de vacuno?

–En el año 2021 nos integramos en la cooperativa de segundo grado Bovies, con la que comercializamos terneros pasteros, cebados y vacuno adulto. La actividad ha tenido una buena acogida desde el inicio, incrementándose todos los años el número de animales comercializados y con una alta satisfacción de los socios que participan en la actividad.