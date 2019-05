"Estamos diversificados y saliendo adelante"

Este agricultor natural de Huéneja combina sus cultivos con la gestión de su empresa, La Romana, una firma de servicios agrícolas, jardinería y obra menor. Luis Ramírez se considera más técnico forestal que agricultor, pues la mayor parte de su vida la ha dedicado a trabajar en este ámbito. Ha estado muy vinculado a Almería, donde trabajó como forestal y tras pasar por Barcelona México y Madrid; decidió volver a su tierra, en la que se había criado viviendo con su familia la ganadería y agricultura.

Desde entonces asegura que ha ganado en calidad de vida “para mí el tiempo es un tesoro y en el campo somos dueños de nuestro tiempo”. En la actualidad cuenta con una explotación de almendro ecológico de 25 hectáreas de secano arrendadas; un cultivo que cuenta con cubierta vegetal formada por leguminosas. Y está arrendando nuevas tierras para la plantación de aromáticas como lavanda y tomillo; este último quiere, probarlo en una franja experimental este año. Llegó a AlVelAl a través de SOS Guadix, plataforma del que es promotor. Frank, fue la primera persona a la que conoció del proyecto “Vino a ver mi finca de almendros, una finca en curvas de nivel con barranquillos de escorrentías donde se sembraba romero; y me invitó a formar parte de La Almendrehesa y, por lo tanto, también de AlVelAl”. Tras eso conoció a Pedro Pablo Pellín, de El Jarpil; y comenzaron a sembrar tomillo y lavandín.

Para Luis Ramírez encontrar AlVelAl fue encontrar a alguien que hacía lo que yo estaba haciendo “ALVelAl está haciendo la agricultura y cuidado de la tierra como yo estaba haciéndolo, era como encontrar la horma de mi zapato”. Entró porque quería colaborar y participar de un proyecto así. Uno de los beneficiarios del fondo Invierto en Paisaje, Invierto en Futuro. “Yo no sabía que existían los fondos, fue algo caído del cielo. Yo pensaba hacer las actuaciones que he hecho a través del fondo, pero eran algo costosas y me avisaron de la existencia de este”. A través del Fondo Invierto en Paisaje, Invierto en Futuro, Ramírez ha realizado setos cortavientos “Los he puesto en distintos puntos de su finca, algunos en línea y otros a tresbolillo; setos con diversidad de variedades y, por el momento, están funcionando”.

Luis Ramírez es vocal de la junta directiva. Cuenta con un vivero en el que se ha puesto la base de las plantar que se están sembrando en la comarca de manera experimental. En el futuro le gustaría desarrollar más actividad, como la ganadería, pero cree que es más complicado. “En la actualidad trabajo con ganaderos de la zona que traen el ganado a pastar a mi finca con la cubierta vegetal. Les gusta más el cereal que las leguminosas”. De AlVelAl piensa que “estamos en el buen camino, estamos diversificados en la comarca y estamos saliendo adelante como agricultores tradicionales. Yo recuerdo que en la asamblea se habló de conseguir una certificación de agricultura regenerativa que nos reconozca el trabajo igual que se hace ya en ecológico. Que tú vayas con tu producto y sepan cómo se ha producido, es crear un prestigio y un valor moral para los que trabajamos en el campo y que podamos vivir con calidad de vida”.