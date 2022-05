Comunicar más y mejor, la tarea pendiente del sector oleícola andaluz

Tal y como sucediera el pasado mes de septiembre en la previa a la celebración de la vigésima edición de Expoliva en Jaén, Grupo Joly ha vuelto a demostrar su implicación con la agroalimentación andaluza en general, y en este caso con la oleicultura en particular, y el pasado martes día 10 de mayo volvía a reunir a los agentes más importantes de este sector en la región con motivo del inicio de la Feria del Olivo en Montoro en el propio municipio cordobés.

Presente y futuro de productores, cooperativistas, envasadores y exportadores se sentaron en torno a una mesa redonda donde no se esquivó tema alguno, y donde se analizaron todos y cada uno de los factores que han dado lugar a un buen momento de la oleicultura en la región en la actual coyuntura de crisis por la guerra en Ucrania, al tiempo que se hizo especial énfasis en cuáles han sido los principales males para que el Aceite de Oliva Virgen Extra andaluz no termine de tener el reconocimiento que debería en el exterior en aras de comercializarse con su valor real. Y como, también se abordaron algunas medidas que se deberían estar aplicando y de momento solo quedan en ideas.

Con el patrocinio del Consorcio Feria del Olivo de Montoro, su Ayuntamiento, Cajasur, la Asociación Española de Municipios del Olivo y la empresa MG. Talent, el impresionante hotel Molino La Nava fue testigo de un foro que se podría calificar de casi de necesario para el devenir del AOVE a medio y corto plazo.

Con la presencia como anfitriones de la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero; el delegado de Agricultura en Córdoba, Juan Ramón Pérez; y la vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, María Dolores Amo; el acto fue introducido por el director de Diario de Almería, Antonio Lao, y moderado magistralmente por una gran conocedora del sector como es Montse Godoy, gerente de MG.Talent.

La treintena de protagonistas presente comenzó el debate abordando la actual situación de buenos precios que se vive en los últimos meses. Un ciclo para la totalidad de ellos engañoso, ya que “se trata de una coyuntura por el conflicto en Ucrania. Es un momento de euforia artificial y no nos tiene que hacer pensar que hay algo hecho”, explicaba José Manuel Bajo Prados, secretario general de la DOP de Aceite de Baena.Representando a los productores, Cristóbal Cano, secretario General de UPA Andalucía, subrayó la necesidad de poner en valor a los olivareros como eslabón esencial en la cadena y también de hacerlo con el propio producto, “y para eso hacen falta recursos. El límite de la comercialización de aceite de oliva en España es su disponibilidad. Y está claro que la demanda de este producto a futuro va a ser mayor que la producción. No se nos puede vender ni hacer previsiones que no vayan en ese sentido. Por eso, desde nuestra organización tenemos claro que generar valor y prosperidad en este sector está asegurado, porque vendemos la grasa vegetal más sana y saludable que existe. Sin embargo, esa prosperidad tiene que ser compartida y como el mercado ha demostrado que en muchas ocasiones no es capaz de defender al primer eslabón, son necesarias herramientas como la Ley de la Cadena Alimentaria, una norma que veníamos reivindicando hace muchos años”.

Miguel Rodríguez de la Rubia, presidente de la firma líder en auditoría y certificación agroalimentaria, Agrocolor, hizo hincapié en uno de esos deberes aún por hacer y que darían, a su juicio, un salto cualitativo definitivo al producto, como es “hacer una comunicación eficiente. El aceite cuenta con unos valores diferenciales por sus características y un mercado que se está conquistando, pero tienen qué saber qué y cómo lo estamos produciendo”. En esa misma línea, Guillermo Tamayo, director comercial de esta empresa, insistió en la necesidad de “luchar por que los requisitos sean más exigentes, ya que el olivar andaluz los cumple todos y con creces. Es clave que se trabaje en fomentar la trazabilidad y así se verán los grandes esfuerzos que aquí se hacen. Eso, en definitiva, es también aportar al valor añadido”.

En representación de las almazaras, Elena López Marín, presidenta de Infoliva, debatió sobre la convivencia de este modelo con el cooperativista, fenómeno con el que debatió directamente con Rafael Sánchez Puerta, director General de Decoop. La dificultad de acceso a las ayudas con respecto al modelo más social fue uno de los aspectos más discutidos entre dos representantes que siempre estuvieron de acuerdo en que ambos son figuras necesarias y totalmente complementarias; y cuyo bienestar es el bienestar de todo el sector.

Claves, varias, además de optimismo acerca del futuro del aceite, ofreció Iñaki Benito, director Gerente de Patrimonio Comunal Olivarero, quien aseguró que “aún hay mucho margen de mejora, pero hay que tener siempre presente que hay que trabajar basándonos en que la mejor imagen del producto es la salud. Para ello hay que ejercer un liderazgo que abanderen los principales líderes de producción para blindar nuestro aceite en sus puntos fuertes y diferenciados”.

El hotel Molino La Nava reúne a los representantes más importantes de la región

“Al sector le falta formación y una estrategia definida. Siempre se ha hablado de aspectos como la concentración y se sigue igual. Debe haber nuevas estrategias de comercialización basados en unos parámetros que no sean el volumen. Hay que diferenciar nuestro producto y tener en cuenta que la mayor parte de los productores forman parte de pymes, no solo están cooperativas. Debemos ir a igualdad de condiciones entre todos”, subrayó así de tajante Macarena Sánchez del Águila, secretaria General de Almazaras Federadas de España sobre, a su juicio, ese paso adelante que se debe dar también en el aspecto de la homogeneidad desde la producción en lo referente a la línea a seguir en el trabajo, independientemente de la figura jurídica de cada agente dentro de este primer eslabón.