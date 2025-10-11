Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía impulsa un proyecto para integrar a jóvenes universitarios en cooperativas agrarias

Acercar el modelo cooperativo agroalimentario a los jóvenes y promover su incorporación al sector, es el objetivo con el que Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha puesto en marcha el proyecto ‘Impulso y asesoramiento a la integración profesional de jóvenes universitarios en las cooperativas agrarias’, enmarcado en la Línea 3 -Fomento del emprendimiento social-, y financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, una iniciativa orientada a fomentar el empleo juvenil cualificado y a garantizar el relevo generacional en uno de los pilares económicos más importantes de la región.

Con esta actuación, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía busca fortalecer los vínculos entre el mundo académico y el cooperativo, potenciar la incorporación de jóvenes cualificados al sector agrario y garantizar la continuidad y modernización del modelo cooperativo, esencial para el desarrollo económico, social y medioambiental de Andalucía.

“Queremos que los jóvenes vean en las cooperativas una oportunidad real de futuro, donde puedan aportar su conocimiento, su capacidad innovadora y su compromiso con el territorio”, destaca César Díaz, responsable de I+D+i de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Proyecto para integrar a jóvenes universitarios en cooperativas agrarias

El proyecto surge ante una realidad preocupante: el escaso peso de los menores de 30 años en el sector agroalimentario, pese a las oportunidades que ofrece. Aunque la tasa de desempleo juvenil ha descendido al 27,9% —la cifra más baja desde 2008, según el INE—, la presencia de jóvenes en las cooperativas sigue siendo mínima, lo que pone en riesgo la continuidad y la innovación en el medio rural.

Para revertir esta tendencia, la iniciativa ha cerrado convenios de colaboración con universidades andaluzas de todas las provincias, con el fin de facilitar prácticas y experiencias laborales en cooperativas agroalimentarias a más de 80 jóvenes universitarios de últimos cursos. Paralelamente, se desarrollan píldoras formativas y charlas en facultades y escuelas del ámbito agrícola y ganadero, en las que se dan a conocer los valores, el funcionamiento y las oportunidades profesionales del cooperativismo agroalimentario. En esta edición se han estrenado Jaén y Córdoba como provincias participantes.

Además, el proyecto ha tomado parte en ferias de empleo y jornadas de puertas abiertas en distintos campus andaluces, donde los estudiantes han podido conocer de primera mano las salidas profesionales que ofrecen las cooperativas.

Este proyecto refuerza los objetivos del Plan Estratégico para el Impulso y la Modernización de la Economía Social en Andalucía (2023-2026), al contribuir al reconocimiento, crecimiento y consolidación del modelo cooperativo como motor de empleo estable, innovación y desarrollo sostenible en la comunidad.

