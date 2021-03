La exportación de aceituna de mesa cae hasta un 12%

La pandemia lo ha trastornado todo y si nos remitimos a un sector mermado por los aranceles impuestos por EEUU y amenazado por el Brexit, la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria y la amenaza del acuerdo con Mercosur, los datos en aceituna de mesa no pueden ser buenos. Así lo entiende Asemesa, que, además, pide una negociación franca entre la UE y EEUU que resuelva definitivamente el tema de los aranceles, una vez que la nueva administración Biden ha dado el primer paso y ya hay una suspensión de los mismos durante cuatro meses.

Los datos recogidos por la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) son que las ventas al exterior en 2020 han descendido de manera global un 12%, pasando de 345.200 toneladas a 303.600. Todas las áreas han experimentado un retroceso destacando especialmente Norteamérica (EEUU, Canadá y México), que ha bajado casi un 20%, y la UE que lo ha hecho casi un 6%. Estas dos zonas representan el 70% de todas las exportaciones de la aceituna de mesa española. Por supuesto, el mercado más afectado ha sido EEUU, con un descenso del 22%, a pesar de lo cual sigue siendo el primer destino de las exportaciones. Entre los mercados importantes solamente han crecido Francia y Rusia, 4,5 y 9,3% respectivamente, según los datos de la Dirección general de Aduanas.

El único dato oficial disponible del mercado nacional es el consumo en hogares, que ha crecido un 10% hasta los 118.000 toneladas estimándose una ventas en el canal horeca de 16.500 toneladas, un 50% menos que el año anterior. Esto supondría unas ventas globales en el mercado nacional de 134.500 toneladas, 3% menos que el año pasado, según los datos del panel de consumo del Ministerio de Agricultura.

En cuanto al acuerdo alcanzado por EEUU y la UE por el que se suspenden los aranceles a los productos agroalimentarios de Europa, Antonio de Mora, secretario general y portavoz de Asemesa se muestra muy satisfecho “porque está en la línea de lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, que las dos partes dieran los pasos necesarios para propiciar una negociación e intentar resolver un conflicto de más de quince años”.

Y llegado este momento, Asemesa reclama “dos cosas: que haya voluntad de verdad para resolverlo mediante una negociación franca y que la UE aproveche el nuevo clima para negociar también una solución para el problema de la aceituna negra, que en el fondo tiene un origen similar: el cuestionamiento por EEUU de la legalidad de las ayudas europeas, en este caso de la PAC”, señala el portavoz de Asemesa.

El futuro de la PAC

Mora explica que “es muy importante ser conscientes de que si la OMC le da la razón a EEUU, la UE se vería obligar a cambiar el sistema de reparto de las ayudas a los agricultores de toda la PAC, con las consecuencia que eso tendría”. “En nuestra opinión -apostilla- esto es más importante aún que el conflicto aeronáutico”.

Por otro lado, la organización interprofesional de la aceituna (Interaceituna) va a invertir 7,4 millones de euros para promocionar las bondades de este fruto entre los consumidores estadounidenses con la campaña: “Europe at your table with Olives from Spain”. Esta actuación tiene una vigencia de tres años (2021-2023) y va a dar continuidad a la exitosa iniciativa “Have and Olive Day with Olives from Spain”. La Unión Europea cofinancia el 80% de la inversión de la campaña, que se convierte en el cuarto programa europeo logrado por la Interprofesional de la Aceituna de Mesa, un hito para el sector.

Un total de 129 propuestas se han presentado a estas ayudas de carácter europeo, de las cuales solo un 33% ha pasado el corte. En concreto seis de estas candidaturas incluían específicamente acciones relacionadas con la aceituna y tres de ellas han obtenido la aprobación de la UE.

Frente a propuestas provenientes de países competidores como Italia y Grecia, el proyecto de Interaceituna ha obtenido la mayor dotación económica y una de las puntuaciones totales más elevadas, con 92 puntos sobre 100.

Objetivos de la promoción

Los objetivos que persigue esta histórica iniciativa son incrementar el nivel de conocimiento de las bondades de los productos agrícolas; informar sobre los beneficios de consumir aceitunas de mesa europeas; defender la competitividad de la aceituna de mesa europea en un mercado tan importante como el estadounidense y poner en valor el modelo de producción europeo en un momento donde el consumidor demanda información más extensa y detallada sobre los alimentos.

Interaceituna tiene una dilatada experiencia en programas europeos y campañas de promoción pues desde el año 2007 viene ejecutando actividades de promoción genéricas en más de una docena de países, con una inversión total realizada hasta la fecha de 30 millones de euros aproximadamente. Afirman que este hecho asegura “el buen desempeño de un plan de promoción y es una clara garantía que ha sido valorada por la Comisión Europea”.

En estos años, Interaceituna ha desarrollado campañas de promoción de la aceituna de mesa en países como Rusia, Polonia, Australia, México, Ucrania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Reino Unido, Francia, EEUU, India y Canadá, además de España.

La gestión de estas campañas genéricas de promoción ha sido fruto del esfuerzo del sector español de la aceituna de mesa y a la colaboración de diferentes organismos públicos de ámbito internacional, europeo, nacional y regional.