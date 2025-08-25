Septiembre comienza en Alcalá de Guadaíra con la celebración de la Noche de San Miguel en el barrio del Castillo

El barrio de San Miguel-El Castillo, origen de la ciudad de Alcalá de Guadaíra, será escenario el próximo 6 de septiembre de la Noche de San Miguel que pondrá colofón a Noctaíra las Noches del Guadaíra, el programa cultural que ha llenado de talento y aplausos diferentes escenarios monumentales y naturales de la ciudad. Desde las 22:00 del sábado día 6, las calles y plazas del barrio que vio nacer a Joaquín el de la Paula se llenarán de público para disfrutar de los espectáculos programados para una noche que, según el delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Christopher Rivas, será “muy especial y mágica en la que, como en toda la programación de Noctaíra, el flamenco tendrá un especial protagonismo”.

La Noche de San Miguel comenzará a las 22:00 bajo el arco del mismo nombre, pórtico del barrio desde la calle San Fernando. Sobre el escenario, Zalamerías de Pavlo Duranc, un espectáculo que nace de la tradición flamenca andaluza, articulando una serie de escenas musicalizadas y teatralizadas que incluyen poemas, textos e historias con las que difundir el flamenco desde diferentes perspectivas.

También desde las 22:00, la Plaza del Congreso acogerá un evento especial y distinto gracias a una instalación artística de Alex Peña que, por medio de siete máquinas recreativas y de consumo, abundan en la obra de Federico García Lorca y su contexto. El espectáculo reflexiona sobre la mercantilización del legado artístico con humor, crítica y poesía. En la escalinata del Centro San Miguel actuará Carla Monzibu, artista cantautora con un estilo musical que abarca el jazz, pop y rock clásico.

La terraza del Centro San Miguel abrirá el telón, a las 22:30, al Mago Alexis, que transforma eventos en experiencias inolvidables. Estamos ante uno de los magos más reconocidos en Andalucía y Extremadura. Y en el mismo sitio, a las 23:30, el público podrá disfruta del humor de Sevilla Impro Club, un dúo dinámico que ofrecerá un espectáculo con grandes dosis de interacción con el público y 100% improvisado.

Un nuevo espacio

La gran novedad de este año será el estreno de un nuevo espacio como es el Parque del Arrabal, un paseo amplio y propicio para celebrar las actividades flamencas preparadas por la Peña Flamenca El Arrabal. Desde las 22:30 y hasta pasada la medianoche, esta plaza acogerá una primera parte dinámica y participativa en la que se hará partícipe al público presente y, en una segunda parte, se recreará una fiesta flamenca tradicional.

El escenario se llenará de flamencura de la mano de un amplio elenco de artistas entre los que destacan Jesús Ponce, Diego Benítez y Joaquín de Alcalá, entre otros.

Christopher Rivas anuncia una noche en blanco plena de cultura y animación en el barrio del Castillo, "el sábado 6 por la noche pondremos colofón a una magnífica edición de Noctaíra, invito a todas y a todos a que vengan para vivir una gran noche, las puertas estarán abiertas al disfrute del arte y el talento en el mejor escenario posible, el barrio de San Miguel”, ha concluido.