Cae una banda de ladrones de viviendas del Aljarafe

La Guardia Civil ha detenido a una banda de ladrones que robaron en varias viviendas del Aljarafe. La investigación comenzó el pasado mes de febrero, después de que hubiera un repunte de robos en domicilios de la comarca. Los delincuentes entraban a robar en viviendas habitadas. Su principal objetivo era sustraer vehículos y objetos de elevado valor para su fácil reventa en el mercado negro.

El caso lo ha llevado el puesto principal de Mairena del Aljarafe. Los guardias civiles del mismo estudiaron los delitos y comprobaron que los autores eran los mismos. Todas las rutas confluían en Almensilla, donde los ladrones tenían una vivienda alquilada que les servía de base logística y también como almacén para ocultar los vehículos y otros efectos sustraídos, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

El modus operandi del grupo criminal era escalar al interior de la propiedad seleccionada, que solía ser tipo casa o chalet. Una vez en el interior, mediante fuerza o aprovechando que los moradores dejaban abierta alguna puerta o ventana, accedían al interior del inmueble sin importarles que sus habitantes estuvieran dentro durmiendo. Sustraían las llaves de los vehículos y otros efectos de elevado valor y huían en el coche tras forzar o abrir desde dentro las cancelas exteriores. Todo esto causó una gran alarma social en el Aljarafe.

Los agentes lograron identificar a los presuntos integrantes del grupo y también la vivienda que utilizaban, que habían alquilado a nombre de una tercera persona. También recuperaron un todoterreno sustraído, con efectos en su interior, en un paraje de La Puebla del Río.

La investigación avanzó cuando el pasado 14 de marzo se produjo un altercado en Mairena del Aljarafe, en el que estuvieron implicados tres de los integrantes del grupo. Agredieron y amenazaron de muerte con un arma de fuego a otra persona como a sus padres, hermanos e hijo menor de edad, y le causaron daños materiales al coche.

Como resultado final de la investigación han sido detenidas seis personas, que son J. M. S. D., de 36 años; A. E. C. R., de 32; M. L. B., de 25; J. M. C. P., de 31; J. A. A. J., de 30; y J. C. G. T., de 33. La Guardia Civil ha dado por desmantelada la organización al completo. Los agentes también registraron la vivienda de Almensilla y recuperado tres coches, además de otros objetos.

A los detenidos se les imputan seis robos con fuerza en viviendas habitadas, un delito de hurto en vivienda habitada, un robo con fuerza en establecimiento comercial, tres robos de vehículos, dos robos en Interior de Vehículos, un delito de amenazas Graves con supuesta arma de fuego, un delito de lesiones Graves, otro de daños, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad via.