Gelves no tendrá agentes en Feria por “dejación de funciones” de la Policía Local

La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, ha garantizado esta semana a sus vecinos que, ante la “dejación de funciones de la Policía Local”, la seguridad de la Feria 2023 está garantizada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, y que se ha informado a la Delegación del Gobierno de la situación para que lo tenga en cuenta de cara a estas fechas.

La Policía Local de Gelves viene acusando al equipo de gobierno actual de no atender sus demandas sindicales, principalmente referentes a aumento de remuneraciones extras que vienen recibiendo por trabajar en las Fiestas Patronales, así como a la actualización de su reglamento.

Herrera acusa a la Policía Local de querer imponer sus condiciones sin negociar. “Ni mi equipo de gobierno ni yo tenemos miedo ni vamos a ceder al chantaje. Si persisten en su actitud de dejación de sus funciones tomaremos las medidas oportunas”, insiste la alcaldesa. La primera edil ha detallado todos los sueldos, complementos, inversiones y mejoras que ha obtenido la Policía Local en los últimos años para defenderse de la acusación vertida reciente por los agentes, que afirman estar “en precario”.

“La Policía de Gelves recibe un sueldo medio de 55.000 euros/año que suponen más de 1,2 millones de euros anuales para el presupuesto general del Consistorio, cuando son sólo 13 de los casi 80 trabajadores/as que tenemos en plantilla. Los sueldos de los agentes oscilan entre 3.200 € y 4.000 al mes, que cobran entre los días 28 y 30”, afirma la alcaldesa. Además, se ha referido Herrera a las inversiones más importantes que superan los 300.000 euros en los tres últimos años, e incluyen coches, motos, armas, uniformes, chalecos antibalas, … y una nueva Jefatura de Policía situada en Puerto Gelves.

La alcaldesa recuerda que la Policía Local es una policía administrativa con responsabilidad de servicio público para con la ciudadanía, entre ellas proteger a sus vecinos/as, a los edificios e instalaciones públicas, hacer cumplir las ordenanzas municipales, así como las leyes vigentes, etc. “No hay un solo día en el que no recibamos quejas de los vecinos/as por no coger el teléfono o acudir a sus llamadas o necesidades”, se queja Herrera.

La primera edil ha pedido a la policía que rectifique su actitud por empatía con el pueblo y para “mejorar la imagen que tiene”.