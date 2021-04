San Juan: Vox se resiste a presentar las facturas con los gastos de más de 19.000 euros del grupo municipal

El destino final de las asignaciones económicas que los grupos políticos reciben de un ayuntamiento y su justificación vuelven a ser objeto de polémica. Esta vez en San Juan de Aznalfarache, donde el pasado mes de noviembre se adoptó un acuerdo para que los partidos justifiquen con "facturas" en qué han empleado ese dinero público: 1.200 euros al mes fijos para cada partido más otros 225 por cada edil que tengan.

Todos los partidos lo han hecho (el PSOE, el PP, Cs y Adelante), salvo el edil de Vox, Manuel Pérez, que en febrero presentó una relación de pagos o "libro de contabilidad", según lo denomina, pero sin facturas con las que puedan verificarse para justificar los 19.950 euros gestionados por ese concepto.

El grupo de Adelante (Unidas Podemos-IU) ha denunciado la falta transparencia del edil, el único que se abstuvo además cuando se votó la decisión de presentar facturas. En el último pleno, en marzo, le instó a presentar las facturas y también se lo pidió por Registro. Aunque, hasta hoy, esas facturas no están presentadas. Según Blanca Montero, la portavoz de Adelante, han hecho incluso una consulta por correo electrónico a la Cámara de Cuentas por si se hubiera cometido alguna irregularidad.

Las asginaciones recibidas, por grupo Según las asignaciones para los grupos aprobadas en el Pleno de organización, tras las elecciones municipales de mayo de 2019 (1.200 euros fijos al mes más 225 por cada concejal que tengan), el grupo municipal del PSOE recibe para su funcionamiento 3.225 euros al mes; el PP, 2.100; Ciudadanos, la misma cantidad, 2.100; el grupo de Adelante, 1.875 y el único edil de Vox, que confirma el grupo municipal de esa formación, 1.425.

Por su parte, Manuel Pérez señala que sí tiene facturas, que en ese "libro de contabilidad" ya está la referencia de las mismas y que está dispuesto a presentarlas, pero las que en concreto se le pidan, no todas, como ha hecho el resto de partidos. También describe cómo realiza esos gastos: él paga de su bolsillo, manda las facturas a Madrid, a los responsables de contabilidad de Vox, y cuando éstos le dan el visto bueno saca el dinero de la cuenta. No tiene nada que ocultar, insiste.

Adelante, además de en la aparente resistencia a presentar todas y cada una de las facturas como ha hecho el resto de partidos, pone el acento en los gastos que el edil de Vox ha hecho constar en esa relación y destaca las comidas. Incluye, por ejemplo, 400 euros de un "almuerzo vecinos Navidad 2019", del 28 de diciembre de ese año; y, dos días después, el 30, otros 520 euros con el concepto "cena Reyes Magos Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache".

Pérez señala que, en algunos casos, son reuniones en bares de los militantes de Vox en San Juan o personas afines y que esa última de la cena de Reyes es la que se organiza para la cabalgata del municipio en la que se pagó también con dinero del grupo el cubierto a "afines al partido": primero de su bolsillo y cuando tiene el visto bueno, según insiste, saca el dinero. También defiende los gastos en gasolina, porque se mueve por el municipio.

Adelante, sin embargo, subraya que ese gasto se consigna incluso en agosto, con una relación de gastos en gasolina y kilometraje por 220 euros.

La portavoz de Adelante recuerda que el concejal de Vox justificó en los primeros plenos de 2021 el retraso al presentar sus cuentas diciendo que quería saber qué podía hacer para devolver el no empleado, como hizo Adelante el anterior mandato, cuando reintegró a las arcas públicas más de 10.000 euros. No obstante, la formación de izquierdas señala que, según la relación sin facturas presentada por Pérez, serían apenas 50 euros los que no habría empleado. "El pueblo de San Juan de Aznalfarache tiene derecho a saber qué hace la ultraderecha con su dinero", apostilla la formación.