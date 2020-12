Urbaser asume la limpieza de calles de Espartinas con un contrato de 4,5 millones

La empresa Urbaser también prestará un servicio de atención al público, on el objetivo de recibir las quejas de y sugerencias de los ciudadanos y solucionar cualquier incidencia en el menor tiempo posible.

La iniciativa salió adelante con los votos a favor de los socios en el gobierno municipal del PSOE, IU y VxE , la concejal no adscrita; el voto en contra del PP; y la abstención de Vox, GIES y Cs.

IU recuerda que un semáforo no eliminará el atasco, un "problema complejo"

IU (socio en el gobierno local de Espartinas) ha recordado que el problema de los atascos enla localidad es “un problema complejo”, para el que hacen falta soluciones también complejas y para el que no basta apagar el semáforo de Gines, que supondrá sólo “una muy leve mejora”. Así, la federación reclama más mejoras en A-8076, además de las que ya se han hecho. También recuerda que son necesarias las conexiones con la A-49 por el Escribano y a través de la propia A-8076, que IU fue la primera en reclamar. Hay un compromiso del Gobierno central, según recuerda, pero la federación cree que hay que formalizarlo por escrito, “para que no haya duda ninguna de qué es lo que se ha acordado y para cuando”. En un reciente escrito, IU también subraya que con estos problemas los vecinos están "pagando el precio de un crecimiento urbanístico planteado solo con criterios especulativos, sin la mínima previsión de vías principales de circulación, circunvalaciones, etc. Lo que se añade a la dejadez histórica de los gobiernos autonómicos y estatales, de uno u otro color político, responsables de las conexiones entre los distintos núcleos de población".