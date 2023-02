Vox exige la dimisión del alcalde de San Juan de Aznalfarache por el caso de la moneda ossetana

El coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, ha exigido este lunes la dimisión del alcalde socialista Fernando Zamora “tras confirmarse por un informe de la Guardia Civil su implicación en el caso de corrupción de la moneda ossetana”.

“Los delirios del PSOE de inventar una moneda para nuestro pueblo tenían un fin muy poco social”, matiza el coordinador sanjuanero de Vox. Bordas señala que “según la versión socialista, la moneda “ossetana” fuecreada en su día para “proteger a los vecinos, apoyar el comercio local y abordar los retos socioeconómicos y ambientales”, pero lo cierto es que más allá de la retórica hueca, se esconde el enésimo escándalo de corrupción de un PSOE que está utilizando San Juan como su cortijo”.

El coordinador de Vox afirma que “el informe de la Guardia Civil nos señala la presunta trama de corrupción encabezada por el alcalde en particular y por el gobierno local del PSOE en general desde 2014". "A través de la moneda ossetana se destinaba dinero público para subvencionar personas afines al PSOE, especialmente a la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, sin control económico por parte de la Intervención del Consistorio", abunda Bordas.

"Un posible caso de corrupción"

El vicesecretario jurídico de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, asevera que “nuevamente nos encontramos con un posible caso de corrupción del PSOE, el cual se piensa que San Juan es su feudo caciquil y que no tiene que rendir cuentas a nadie.” “Una vez más, los socialistas utilizan dinero público para delitos de malversación e incluso falsedad documental, quedando claro que la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía estaba totalmente vinculada al PSOE”, puntualiza Galisteo.

Recuerda que el equipo jurídico de Vox interpuso una denuncia por delitos de prevaricación, malversación,falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros, con relación al convenio firmado con la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía para que dicha entidad se encargase de la “moneda socialossetana”. “Esta conducta de los regidores socialistas se venía produciendo desde 2014, al otorgar dinero público a través de la moneda ossetana y hacer caso omiso de los informes de los técnicos municipales”, indica Galisteo.

“También advertimos que el programa de la moneda social ossetana no estaba reglado. Se basaba en un reconocimiento de obligaciones o ejecución del gasto que podía conllevar ilícitos penales; una actuaciónarbitraria del gobierno local socialista realizada totalmente al margen de los parámetros constitucionales, puesto que no hay reglamento u ordenanza alguna en la que se recojan con claridad y de forma conocida por todos los criterios que se utilizan desde los servicios sociales para designar los beneficiarios de las ayudas”, confirma Galisteo.

Un dinero destinado a "bares y verbenas"

Tanto Bordas como Galisteo recuerdan que “había muchos gastos que no se correspondían con la supuesta finalidad de la moneda ossetana, puesto que iban destinados a bares y verbenas. Además, no se incluíanproductos de primera necesidad, sino bebidas alcohólicas. Y para colmo de males, muchos beneficiarios no eran ni siquiera sanjuaneros.”

Por ello, ante la confirmación de este intolerable escándalo, "estando muy reciente además cómo se ocultó por parte del PSOE el delito contra la seguridad del tráfico que cometió el concejal de seguridad", Vox exige que el alcalde socialista asuma "su responsabilidad penal y política y dimita". "San Juan no puede estar continuamente en el candelero por escándalos y corruptelas, ni tampoco se merece este desgobierno que nos tiene como foco de robos y violencia. En Vox vamos a trabajar por cuidar lo nuestro y estamos dispuestos a liderar la alternativa que se merece nuestro municipio”, advierten Bordas y Galisteo en un comunicado.