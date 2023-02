La Guardia Civil implica al alcalde de San Juan y a 12 concejales en el caso de la "moneda social"

Entre estas irregularidades, el informe señala los "desajuste en las cantidades justificadas, no cuadrando ésta en ninguna de ellas", así como que no coincide el número de personas beneficiarias de las mismas y en otros casos "faltan datos importantes y reiterados en las justificaciones" o estas justificaciones se realizan fuera de plazo.

Lo que no advierten los investigadores es que se haya producido un delito de malversación de caudales públicos, ya que "el menoscabo se produciría si se consigue demostrar el incumplimiento de facto de los fines establecidos en el convenio, algo que a fecha del estas diligencias no consideramos, ya que el dinero de las subvenciones irregulares llega a las personas/familias necesitadas ", aunque sí detectan los investigadores "anomalías que dejan de manifiesto que su control y administración deja mucho que desear, tanto por el Ayuntamiento como por la ONG Asamblea de Cooperación por La Paz".

Por último, el atestado también considera que se ha producido un delito contra la intimidad, relacionado con el tratamiento de los datos de carácter personal y familiar de las personas o familias que recibieron las ayudas, por cuanto no hay ningún contrato u otro acto jurídico que ampare el tratamiento de datos de acuerdo con la ley de Protección de Datos.

Entre las irregularidades detectadas, sostiene que "no se ha llevado a cabo un plan estratégico, previo a toda subvención, ni se han desarrollado ordenanzas generales o específicas reguladoras de subvenciones, donde deban ampararse los sucesivos convenios que lleven a cabo durante esos años sobre el programa Moneda Ossetana u otro programa o necesidad subvencionable", lo que incumple la ley general de Subvenciones.

Los investigadores señalan que, con fecha 1 de diciembre de 2021 -una vez ya iniciada la investigación judicial-, el Ayuntamiento publicó un anuncio para la aprobación de una ordenanza general de subvenciones, por lo que deja "nítidamente claro que antes no estaba adaptado a la normativa , por lo que ha venido concediendo irregularmente, no sólo estas subvenciones nominativas, sino todas las concedidas en ese municipio".

El responsable de la ONG Asamblea de Cooperación Por la Paz, prosigue el informe policial, es José María Ruiberriz, persona que fue en las listas del PSOE para el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en las elecciones municipales de 2015 , "no sacando votos suficiente para ser concejal, otorgándose ese año por primera vez estas subvenciones casi anuales, que generan un beneficio económico para éste y la ONG que dirige, así como para algún otro miembro de ésta, que tienen relación directa con este partido como es el señor Gisleno Núñez, concejal del PSOE de Paymogo (Huelva)" , sostiene la Guardia Civil.

El caso se inició con la denuncia presentada por Vox contra el regidor por delitos relacionados con la gestión de la moneda social "Ossetana", que fue creada en 2017 con la finalidad de favorecer a personas o familias necesitadas y fomentar el comercio, pero que según los denunciantes parte del dinero fue empleado en gastos realizados en "bares y verbenas" y en la compra de alcohol. Tras el informe de la Guardia Civil, tanto el coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas , como el vicesecretario jurídico de Vox en Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo , han señalado al gobierno local del PSOE como “foco de escándalos y corruptelas que ha tomado San Juan como su feudo partidista . El caso de la moneda Ossetana no hace sino confirmar lo que venimos denunciando desde 2019”, han manifestado a este periódico.

Vox señala al gobierno local como un “foco de escándalos y corruptelas que ha tomado San Juan como su feudo partidista"

Tanto el coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, como el vicesecretario jurídico de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, han coincidido en señalar al gobierno local del PSOE como “foco de escándalos y corruptelas que ha tomado San Juan como su feudo partidista. El caso de la moneda Ossetana no hace sino confirmar lo que venimos denunciando desde 2019”.

El coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, ha afirmado que “el Alcalde debe dimitir tras confirmarse por un informe de la Guardia Civil su implicación en el caso de corrupción de la moneda

Ossetana”. Así, Bordas ha añadido que “los delirios del PSOE de inventar una moneda para nuestro pueblo tenían un fin muy poco social. Según la versión socialista, la moneda Ossetana fue creada en su día para proteger a los vecinos, apoyar el comercio local y abordar los retos socioeconómicos y ambientales, pero lo cierto es que detrás se esconde el enésimo escándalo de corrupción de un PSOE que está utilizando San Juan como su cortijo”.

El informe de la Guardia Civil, ha continuado Bordas, nos señala "la presunta trama de corrupción encabezada por el alcalde en particular y por el gobierno local del PSOE en general en 2014. A través de la moneda Ossetana se destinaba dinero público para subvencionar personas afines al PSOE, especialmente a la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, sin control económico por parte de la intervención del Consistorio.”

"El alcalde socialista debe asumir su responsabilidad penal y política y dimitir. Basta ya de que San Juan esté continuamente en el candelero por escándalos y corruptelas, ni tampoco se merece este desgobierno que nos tiene como foco de robos y violencia. En Vox vamos a trabajar por cuidar lo nuestro y estamos dispuestos a liderar la alternativa que nuestro municipio merece”, ha aseverado.

Por su parte, el vicesecretario Jurídico de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha llamado la atención respecto a que "nuevamente nos encontramos con un posible caso de corrupción del PSOE, el cual se piensa que San Juan es su feudo caciquil y que no tiene que rendir cuentas a nadie”.

“Una vez más, los socialistas utilizan dinero público para delitos de malversación e incluso falsedad documental, quedando claro que la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía estaba totalmente vinculada al PSOE”, ha agregado.

“Ningún hecho de corrupción o malversación quedará impune. Confiamos en que se haga justicia y que los corruptos del PSOE sean puestos a disposición judicial y que el dinero público deje de ser malversado”, ha declarado Rodríguez Galisteo, que ha recordado que el equipo jurídico de Vox presentó una denuncia por delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros, con relación al convenio firmado con la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía para que dicha entidad se encargase de la “moneda social ossetana”.

“Esta conducta de los regidores socialistas se venía produciendo desde 2014, otorgando dinero público a través de la moneda ossetana, haciendo caso omiso en contra de los informes de los técnicos municipales”, ha añadido. "Había muchos gastos que no se correspondían con la supuesta finalidad de la moneda Ossetana, puesto que iban destinados a bares y verbenas", ha destacado el vicesecretario jurídico, que ha explicado que entre esos gastos "no se incluían productos de primera necesidad, sino bebidas

alcohólicas. Y para colmo de males, muchos beneficiarios no eran ni siquiera sanjuaneros.”