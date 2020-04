Un conductor se estrella contra un árbol al huir de un control policial en Espartinas

El miércoles volvieron a subir en Sevilla el número de denuncias por incumplir la cuarentena, que superan otra vez el centenar tras un par de días bajo mínimos. Pero el suceso disparatado del miércoles ocurrió en Espartinas, donde la Policía Local de este municipio denunció a un conductor vecino del mismo que se saltó un control y terminó empotrando su coche contra un árbol. Después del accidente, alegó que había ido a comprar tabaco, aunque no hubiera ningún estanco cerca.

Según informaron a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Espartinas, los hechos ocurrieron sobre las siete menos veinte de la tarde del miércoles. Una patrulla de la Policía Local de Espartinas se encontraba en la intersección de las calles Huelva y Nuestra Señora de los Dolores, identificando a un joven que estaba incumpliendo las restricciones del estado de alarma. Los agentes lo estaban ya denunciado por encontrarse en la calle sin justificación cuando oyeron un “frrenazo”a unos cincuenta metros de distancia.

Los policías volvieron los rostros al lugar del que procedía el ruido y vieron un vehículo de color blanco colisionando contra un árbol. El conductor había intentado girar de forma brusca y repentina para eludir el control policial. Los agentes auxiliaron al conductor del vehículo, una furgoneta Renault Kangoo. Comprobaron que el hombre no había sufrido lesiones pese a la colisión, y dadas las marcas de frenada que presentaba el firme, le preguntaron sobre los motivos de su desplazamiento, al sospechar que se había accidentado por un “giro brusco” al intentar eludir la presencia policial.

Fue entonces cuando el conductor alegó que “iba a comprar tabaco”, si bien los agentes comprobaron que desde el domicilio del mismo hasta el estanco más cercano no necesitaba circular por el lugar del accidente, por lo cual formularon una denuncia en su contra por incumplir las restricciones del estado de alarma. Le habrá salido la broma por más de seiscientos euros, pues a la multa por incumplir la cuarentena hay que sumarle el dinero que tendrá que abonar para reparar el coche.

No fue la única intervención destacada de la Policía Local de Espartinas en los últimos días. Los agentes de este cuerpo municipal también precintaron un gimnasio en el que había tres personas entrenando. Los policías desalojaron las instalaciones y las precintaron para que nadie vuelva a utilizarlas mientras dure el estado de alarma. Esta intervención se produjo el martes, un día antes que la del accidente de tráfico del hombre que intentaba sortear el control.

La Policía recibió varios avisos de vecinos que se habían percatado de que, pese a las restricciones del estado de alarma, en el gimnasio había gente haciendo deporte. Los policías comprobaron que las cristaleras del centro estaban tapadas con papel y descubrieron después que dentro del gimnasio había tres personas. Eran un empleado y dos clientes que se ejercitaban. El dueño del negocio no fue multado porque está ingresado en el hospital de Bormujos, aunque no por coronavirus. Es decir, no pudo ser responsable de lo ocurrido.