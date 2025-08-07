Muere un trabajador al caer desde una azotea en Gines

Un trabajador ha muerto la mañana de este jueves en un accidente laboral ocurrido en Gines. El obrero se ha precipitado desde una azotea y ha fallecido prácticamente en el acto. El siniestro ha ocurrido a las ocho y veinticinco minutos de la mañana en la calle Castilla de este municipio del Aljarafe, según informaron fuentes del servicio de emergencias 112.

Este departamento avisó a la Guardia Civil, a la Policía Local de Gines y a los sanitarios del 061, que sólo pudieron certificar la defunción del trabajador. Se trata de un hombre de 59 años, identificado mediante las iniciales P. M. P. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Este verano está siendo especialmente trágico en cuanto a accidentes laborales. El pasado 25 de julio, un trabajador murió al derrumbarse un techo de una fábrica de mantecados de Estepa, cuando realizaba trabajos en el tejado. Nueve días antes, dos obreros perdieron la vida en el derrumbe de la casa Ibarra, un edificio histórico de Alcalá de Guadaíra.