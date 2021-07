AVE a Huelva: La larga espera de un tren que no llega

Cada día, miles de personas cruzan durante una hora una autopista infestada de coches. La densidad media de tráfico en la A-49 es de unos 34.000 vehículos (y eso de lunes a viernes, porque los fines de semana, más aún en verano, se llega a duplicar). El estudio piloto sobre movilidad a partir del posicionamiento de teléfonos móviles elaborado por el Instituto Nacional de Estadística revela que más de 700 onubenses se desplazan a Sevilla de forma cotidiana, y cerca de 1.000 sevillanos vienen a Huelva todos los días. No lo hacen por gusto. Esas 1.700 personas trabajan todos los días en una ciudad pero viven (más bien duermen) en la otra.

No parece muy ortodoxo que, en plena era de la sostenibilidad, 34.000 cochecitos, diez mil más que la media del tráfico diario de la M-40 madrileña, anden todos los días emitiendo sus pequeñas dosis de CO 2 a la atmósfera y consumiendo recursos fósiles, y sin embargo eso es lo que ocurre de forma cotidiana en la autopista que une Huelva y Sevilla. ¿Cuál es la alternativa? Quizás el vehículo compartido. BlaBlaCar, por ejemplo: unas 6.000 personas se trasladaron de una ciudad a la otra durante el mes de mayo de este año, alrededor de 270 diarias. 1.650 desplazamientos, según la cifra que maneja la compañía, que podrían haber sido casi 5.000 de no haber compartido coche. Algo es algo.

El autobús es otra de las opciones, pero desde luego no sirve para quienes lo hacen por trabajo. El primero de los 9 autobuses que de lunes a viernes realizan en este momento el trayecto a Sevilla sale de la estación a las 8 de la mañana. Llega a las 9 y 10 minutos. El que viene a Huelva, tanto de lo mismo: para en la estación de Damas a las 8:45. Pero bueno, no pasa nada. Queda el tren, ¿no? Pues tampoco. Actualmente hay cuatro conexiones directas al día entre ambas capitales, dos de ida y dos de vuelta. La primera sale de Huelva tempranito, a las 06:55, pero el camino es eterno: una hora y media de trayecto que acaba en Sevilla a las ocho y veinticinco. La segunda opción es salir a las 19:00. El camino inverso es aún peor, con salida desde Sevilla a las 10 de la mañana y un viaje ocho minutos más largo. ¿Cuál es la alternativa? Era la pregunta arriba. Ninguna, la respuesta.

"El tren actualmente no es competitivo", asegura tajante el presidente del Consejo Económico y Social de Huelva (CESPH), el catedrático Juan José García del Hoyo. A los horarios intempestivos se suma un recorrido de trazado sinuoso, "ciento y pico de kilómetros, con 28 pasos a nivel peligrosos y una falta absoluta de mantenimiento". La línea férrea Huelva-Sevilla, explica García del Hoyo, lleva sin recibir inversiones desde el año 2011, o sea, diez años "abandonada". "Lo que necesitamos es una conexión rápida, como la de la lanzadera Sevilla-Córdoba, que nos ponga en un sitio o en otro en media hora". En otras palabras, una línea de alta velocidad "que puede llamarse AVE o cercanías o media distancia, como se quiera, pero es fundamental acortar los tiempos" no sólo para esas miles de personas que se desplazan diariamente sino también para el tráfico de mercancías desde y hacia el puerto de Huelva. Y luego está el turismo, claro.

Luis Arroyo, que además de presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE acumula una amplia experiencia en la gestión de viajes con touroperadores, sabe que la movilidad "es fundamental en el sector. Nosotros vendemos comunicaciones, así que cuando son buenas, es fácil mover al cliente, pero cuando no lo son se hace muy complicado". A Huelva, claro, "no es nada fácil traerlos". Un ejemplo: un turista madrileño se plantea ir a Valencia, a Cádiz o a Huelva. Descubre que para los dos primeros destinos tendrá que viajar durante 3 o 4 horas, y para el último serán alrededor de ocho. Para ir a Valencia le basta con tomar un AVE, y para llegar a Cádiz cuenta con casi una decena de trenes directos y rápidos.

"Hay muchos proyectos empresariales de envergadura que ni siquiera contemplan nuestra provincia, aunque quieran, porque no hay una forma digna de traer a los clientes". El presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE explica que "hacemos malabares para traer turistas a Huelva, y cuando se van, todos dicen lo mismo: el clima es excelente, el trato, los servicios, las excursiones y actividades que les planteamos… Todo les parece increíble, pero no repiten", porque "llegar hasta aquí es una odisea". "Huelva es la penúltima de Andalucía en número de turistas. Solo tiene por debajo a Jaén, que al fin y al cabo es una provincia sin costa. Nuestra posición debería ser muy diferente, y lo sería de tener una línea de alta velocidad", afirma Arroyo.

El primer Estudio Informativo del Proyecto de Alta Velocidad Sevilla-Huelva se firmó en diciembre de 2002. Cinco años y medio después, en junio de 2008, la Secretaría de estado de Cambio Climático formula la Declaración de Impacto ambiental, y en septiembre del mismo año se publica en el BOE la resolución que aprueba el expediente. Pasaron seis años, pero puestos a esperar seis, mejor esperar nueve: hasta 2011 no se redactan los cinco proyectos constructivos que desarrollan la alternativa seleccionada y aprobada del Estudio Informativo, pero luego llega la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que hace caducar sin remisión posible la Declaración de Impacto Ambiental. Al fin, el 21 de junio de 2017 se archiva el expediente. Se da por finalizado antes de que empiece. En noviembre de ese año se encomienda la redacción de un nuevo Estudio Informativo, y fue aprobado por el entonces Ministerio de Fomento el 10 de julio de 2018, y en marzo de 2020 se remite el expediente completo al Ministerio de Transición Ecológica para solicitar la emisión de la DIA, que actualmente está en trámite. Han pasado diecinueve años, en los que han gobernado alternativamente los dos partidos mayoritarios, desde aquel primer estudio.

García del Hoyo afirma que "en España las inversiones de alta velocidad están vinculadas a quien esté en el Ministerio de turno. Cuando estuvo Ana Pastor, llegó hasta Palencia; con Pepe Blanco, entró en Galicia y con Magdalena Álvarez se hizo el AVE a Málaga…". Mientras tanto, explica, "en Huelva no dejamos de presenciar una pelea continua entre los mismos partidos que no han hecho nada por traer la alta velocidad". ¿Qué es lo que falla? El presidente del CESPH cree que "falta más presión". En Madrid, porque en Huelva está muy claro: el Estudio sobre la Identidad Onubense que realiza el grupo de investigación Eiseis de la UHU muestra que casi el 91% de los onubenses cree "muy necesario" el AVE a la provincia.

Eso está genial, pero "esa reivindicación sóo se escucha aquí. En cuanto pasas de Sevilla se difumina. La alta velocidad hasta Huelva por sí sola no interesa a nadie de fuera". Lo dice Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, que en los últimos meses está procurando que se vaya un paso más allá y que la necesidad se haga virtud sacando un as de la manga: la extensión de la conexión de alta velocidad hasta el Algarve portugués, "un cambio en el prisma de esta reclamación" para que "deje de ser la aspiración de una provincia y dé paso a un proyecto que ilusione, un proyecto de región".

De momento, toca mirar el reloj y esperar. Un din-don-dín llama a los viajeros a un andén vacío. Unas pocas almas que miran en silencio sus móviles, con gesto malhumorado, pensando en la hora y media larga de camino. Hace rato que otros muchos han arrancado sus coches, un madrugón más, y toman la autopista entre bostezos. La espera, reloj en mano, se prolonga desde hace casi veinte años en los que se sucedieron, también, las presentaciones de estaciones fantasma, las visitas de ministros sonrientes, las promesas y los plazos incumplidos y los expedientes dormidos en cajones. "Es un déficit muy injusto", se lamenta Daniel Toscano, y repite: "Es injusto".