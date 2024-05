Acuerdo sobre Gibraltar: España negocia recuperar los vuelos comerciales con Madrid y Barcelona

Las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar avanzan a buen ritmo pero aún falta cerrar un acuerdo entre todas las partes implicadas, las cuales se protegen mucho para no dar demasiados detalles sobre las negociaciones. El objetivo, según se ha anunciado en numerosas ocasiones, es lograr un "área de prosperidad compartida" formada por el Campo de Gibraltar y la colonia británica. Ello pasa, fundamentalmente, por la integración de esta última en el espacio Schengen.

"No hay un acuerdo cerrado, pero hay ya un acuerdo sobre las líneas políticas generales, sobre aspectos importantísimos, como puede ser la movilidad, bienes, el aeropuerto… Y hay un acercamiento muy importante de posiciones en todos los puntos", ha explicado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en una entrevista en Europa Sur.

Sin entrar en muchos detalles, Albares ha confirmado que una de las líneas acoradas está relacionada con el aeropuerto del Peñón. Según el ministro, habrá un uso conjunto del aeropuerto. "Esto va a beneficiar a esa zona de prosperidad compartida, al desarrollo del Campo de Gibraltar, a impulsar la conectividad, que en estos momentos no es óptima, a desarrollar el turismo y a recuperar con normalidad algo que ha ocurrido muchas veces en la historia del Campo de Gibraltar, que es que haya vuelos comerciales con Madrid y Barcelona, como ya pasó, por ejemplo, entre 2006 y 2011".

El ministro español reconoce que no hay una fecha límite ni se puede vislumbrar cuándo podrá cerrarse un acuerdo. "Todo lo referente al Brexit, tanto el acuerdo en relación a Gibraltar como previamente el acuerdo entre la Unión Europea y la Comisión, se ha alargado siempre mucho más de lo esperado. Tenemos que tener en cuenta que lo que estamos hablando es de, literalmente, crear una relación partiendo de cero, totalmente nueva, impensable justo antes del Brexit".

"Es una negociación compleja y, aunque negociamos los ministros de Asuntos Exteriores, negociamos en nombre de muchos ministerios: Interior, Defensa, Hacienda, Medio Ambiente… Por lo tanto, eso hace que sea muy compleja. Hay un acercamiento de posiciones importante en las últimas semanas que hace que vayamos cerrando capítulos en los que nos estamos ya poniendo de acuerdo. Hay voluntad por todos los implicados, por supuesto del Gobierno de España en primer lugar, de alcanzar ese acuerdo lo antes posible", ha continuado Albares.

Sobre el papel de la Policía Nacional, la Guardia Civil o el servicio de Aduanas, el ministro explica que se aboga por la libre circulación de personas y de mercancías. Eso supone que Gibraltar pueda disfrutar tanto del espacio Schengen como de la unión aduanera. "Estarán los funcionarios europeos competentes aplicando la legislación", ha respondido Albares sobre este asunto.

'Dumping' fiscal y blanqueo de capital

Otra de las cuestiones que también se ponen sobre la mesa es la nivelación impositiva y si habrá garantías para que no se mantenga el dumping fiscal entre el Campo Gibraltar y Gibraltar. Sobre este asunto, Albares señala que "uno de los objetivos de esa zona de prosperidad compartida es evitar el fraude, el contrabando, el comercio irregular, las distorsiones muy pronunciadas", por lo que se está trabajando "para armonizar todos los aspectos que sean necesarios".

Durante la entrevista, el ministro también ha hablado sobre el blanqueo de capitales y si habrá en el tratado alguna referencia a la necesidad de impedir el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas por parte de Gibraltar. "Es imposible ahora mismo que yo diga cómo va a quedar redactado el tratado porque estamos dentro de una negociación. Lo que sí digo es que me preocupo y hablo de todo aquello que atañe a la zona de prosperidad compartida y al desarrollo del Campo de Gibraltar".

Recientemente, el Parlamento Europeo ha rechazado una propuesta de la Comisión Europea para excluir a Gibraltar del listado de territorios que favorecen el blanqueo de capitales. Hubo una alusión en la cual decía que Gibraltar "carece de esfuerzos para abordar la aplicación de las sanciones impuestas a Rusia". Para muchos, esta actitud hace que parezca que el Parlamento Europeo tenga una percepción muy distinta a la que puede tener la Comisión respecto a Gibraltar en una cuestión tan delicada como es el blanqueo de capitales.

El ministro ha evitado pronunciarse directamente sobre este asunto y se ha limitado a decir que "la Comisión siempre vela por la aplicación de la legislación europea y por los intereses europeos".

Pensiones de los españoles en Gibraltar

Otro tema que irrita mucho en la zona es el de las pensiones, pues los pensionistas españoles que trabajaron o trabajan en Gibraltar cobran de media 400 euros menos que un trabajador natural de Gibraltar con igual tiempo cotizado e igual trabajo.

"El desarrollo del Campo de Gibraltar en todos sus aspectos es un objetivo claro del acuerdo. El Gobierno de España tiene en su horizonte 840 millones de euros de inversión. Yo espero que todos aquellos que somos parte de esta negociación también trabajemos para ello, incluida la Junta de Andalucía, que también puede aportar mucho mayor equilibrio social. Si no me equivoco, el Gobierno de España ha transferido ya más de 3.600 millones de euros de fondos europeos Next Generation a la Junta de Andalucía. Creo que a la Junta de Andalucía le corresponde una parte muy importante de la justicia social en el Campo de Gibraltar".

Por otro lado, los trabajadores de Aduanas han expresado su inquietud sobre su futuro laboral porque no saben exactamente si van a poder seguir trabajando en caso de que haya acuerdo y dónde va a estar su puesto de trabajo, si en Gibraltar o en España.

Una vez más Albares no ha querido entrar en detalles concretos, pero ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores del Campo de Gibraltar: "Estamos hablando de que hay 15.000 personas que entran todos los días a trabajar a Gibraltar. El 50%, exactamente, de los trabajadores en Gibraltar son andaluces. A todos ellos, por supuesto, un mensaje de absoluta tranquilidad. El Gobierno de España y yo, como ministro de Asuntos Exteriores de España, si tengo una línea, la primera de ellas, es la salvaguarda de esos puestos de trabajo y de los derechos laborales. Es algo, por cierto, que me trasladan los alcaldes de la zona como la primera prioridad y yo tengo muy clara que esa es la primera prioridad. Lo primero que va a hacer el acuerdo es garantizar para siempre los derechos laborales". Albares ha dejado claro que su guía son los 300.000 andaluces que están en el Campo de Gibraltar.