Adelante Andalucía estudia denunciar por prevaricación a la anterior Mesa del Parlamento

La presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha regresado al Parlamento de Andalucía para adelantar que, después de la decisión del Tribunal Constitucional en la que se llega a la conclusión que su expulsión del grupo parlamentario del que era presidenta vulneraba sus derechos, va a "estudiar la presentación de una denuncia por prevaricación contra los anteriores miembros de la Mesa del Parlamento".

Rodríguez aseguró que la sentencia que se conocerá en los próximos días (faltan algunas firmas) recoge que la reforma del Reglamento en la que se basó su expulsión, "es inconstitucional", por lo que "se tomó una decisión sabiendo que era ilegal y con los informes del letrado del Parlamento en los que advertía que con la decisión de uno de los 17 miembros de un grupo no era posible proceder a su expulsión".

Rodríguez, que permanece apartada de la actividad parlamentaria desde que decidiera regresar al colegio donde es profesora para volver a impartir la docencia, no ha ahorrado calificativos contra la actual portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, quien tomó la decisión de expulsarles de quien ha dicho que "es una vergüenza cada día que pasa sin presentar su dimisión. Lo peor son las personas pasivo agresivas, los mediocres, quienes no toleran la discrepancia y que llevan toda la vida en política porque no tienen ningún otro sitio al que regresar".

Para la anterior responsable de Adelante Andalucía, la intención con su expulsión era "silenciar nuestra voz, nuestras propuestas, la voz del andalucismo y se hizo un traje a medida para apartarnos de la actividad política, por cualquier medio que tuvieran a su disposición".

Por último, de cara a una posible repetición electoral si fracasan los intentos de investidura, Teresa Rodríguez ha garantizado que "habrá papeletas de Adelanta Andalucía en todas las convocatorias posibles".