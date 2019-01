Adelante Andalucía se ofrece al PSOE a apoyar un candidato alternativo “sin vetos”

Adelante Andalucía mueve ficha ante la posible ruptura de las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. La líder de la formación de izquierdas, Teresa Rodríguez, se ha ofrecido este miércoles al PSOE-A a apoyar un candidato alternativo para “parar a la derecha y atender a las cuestiones que realmente afectan el día a día a los andaluces”, según ha señalado en una rueda de prensa en Jerez, donde ha comparecido junto al coordinador de Izquierda, Antonio Maíllo.

La formación trasladará su postura a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en la ronda de contactos con los partidos para proponer un candidato a la investidura. Ni Maíllo ni Rodríguez quisieron adelantar si estarían dispuestos a apoyar a Susana Díaz si se diera el escenario.

“Susana Díaz no tiene consenso pero ese no es el problema. Nosotros no vetamos a nadie. Se trata de salvar a Andalucía de la extrema derecha”, ha indicado Maíllo.“No se trata de valorar un candidato u otro. Y pedimos al PSOE que no rechacen la propuesta sincera de parar a las derechas”, ha agregado Teresa Rodríguez.

Para que se dé ese escenario, es necesario que “el tripartito de derechas”, tal y como lo definió Rodríguez, sea incapaz de llegar a un acuerdo, y uno de los partidos que lo forman se abstenga en una posible votación de investidura. “Eso es hoy por hoy ciencia ficción”, ha admitido Maíllo.