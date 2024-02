Andalucía, Ceuta y Melilla refuerzan sus lazos y reclaman una nueva financiación

Un plan de contingencia y recursos para atender a los menores migrantes no acompañados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno central que, lo antes posible, ponga en marcha un plan de contingencia y recursos para poder atender a los menores migrantes no acompañados que quedan bajo la tutela de la comunidad autónoma. Moreno ha defendido ese plan de contingencia tanto para Andalucía como para Ceuta y Melilla. "Sin duda alguna tenemos un problema muy serio en Ceuta, Melilla y Andalucía con los menores no acompañados, que de una manera alarmante se han ido multiplicando a lo largo de los últimos meses", ha indicado Moreno, para quien el Gobierno central no solamente tiene que garantizar las fronteras, sino que tiene que hacer "un plan de contingencia que ayude" a la comunidad andaluza y a las dos ciudades autónomas a afrontar la situación. "Estamos asumiendo una responsabilidad muy importante en la tutela de esos menores acompañados, que también genera evidentemente un gasto", ha indicado. El presidente andaluz ha insistido en que ese plan de contingencia se tiene que poner en marcha "lo antes posible" y el Gobierno central se tiene que sentar con las administraciones autonómicas para "colaborar, cooperar y poner recursos encima de la mesa, cosa que no se ha hecho hasta ahora".