Feijóo acusa a Sánchez de no dar la cara y le critica que "en una noche de luto se fuera a un festival de cine"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado en Barbate la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su destitución en caso de no hacerlo por el asesinato de los dos guardias civiles en la localidad gaditana. El líder popular a reprochado que el Gobierno haya mirado para "otro lado" en relación con lo que ocurre con el narcotráfico en la provincia de Cádiz y ha criticado a Sánchez por "no dar la cara" y le ha reprochado que "se fuera a un festival en una noche de luto", por su presencia en la Gala de los Goya.

"No vale con reprobar al ministro Marlaska, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policías de que se vaya. Lo hacemos con absoluto respeto, pero no puede seguir siendo ministro del Gobierno. No sólo porque lleva acumulados asuntos sin resolver, muy oscuros, sin información adecuada. Hablamos de la valla de Melilla, de la información que parece ser que se ha pasado a los entornos de los presos de ETA, de la ausencia de los medios necesarios para luchar contra el crimen organizado en Cádiz, que ni ha venido a Cádiz. Hablamos de un presidente que en una noche de luto se va a un festival de cine. Todavía no ha venido el Gobierno aquí. El señor Marlaska no puede sentarse en el Consejo de Ministros de mañana y se lo pido porque la Guardia Civil y la Policía de esta zona tiene razón", ha asegurado.

Feijóo ha expresado este lunes en Barbate (Cádiz) ha anunciado que su partido reclamará en el Congreso de los Diputados y en el Senado que, de manera inmediata, la provincia de Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad, y que la Audiencia Nacional asuma sumarios de casos especialmente graves relacionados con la delincuencia y el crimen organizado y el narcotráfico en municipios gaditanos, para lo que se planteará una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así se ha pronunciado Núñez Feijóo en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que no se ha sometido a preguntas, con motivo de una visita a Barbate para mantener reuniones con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con alcaldes de la provincia de Cádiz. A las 12,00 horas, ha participado en el minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Barbate, donde ha estado acompañado, entre otros, por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Feijóo ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntando que si no lo hace, debería ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reprochado que durante sus años al frente del Ejecutivo haya estado mirando para "otro lado" en relación con lo que ocurre con el narcotráfico en la provincia de Cádiz. Le ha aconsejado que haga una visita a la zona del Campo de Gibraltar para que los alcaldes le expliquen lo que está pasando y ha criticado que el sábado por la noche se fuera a un "festival" de cine (Gala de los Goya), pese a lo ocurrido en Barbate.

El líder del PP ha trasladado su solidaridad y pésame a las viudas y huérfanos de los dos guardias civiles "asesinados" en un suceso que es un claro ejemplo de la "absoluta inferioridad" en la que se encuentran las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado desde el punto de vista de recursos humanos y materiales frente a las organizaciones de narcotraficantes.

Ha indicado que las asociaciones y sindicatos con los que se ha reunido coinciden en la ausencia de medios y de efectivos, y en las dificultades que tienen hoy las fuerzas y cuerpos de seguridad para cumplir sus obligaciones, además de la falta de seguridad que sufren. Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "desatender" de manera continua las reclamaciones de más recursos materiales y humanos y le reprochado que desde el año 2018 no haya declarado la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad.

"Llevamos tiempo insistiendo en la falta de autoridad en la que se ven envueltos los agentes de la Policía y de la Guardia Civil", ha indicado el líder del PP, que ha mostrado su preocupación por las "situaciones límites y dramáticas" a las que se ven expuestos. Ha apuntado que el programa del PP contempla la declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad y como un "punto negro" para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de toda España.

Así lo demandarán tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, donde sí saldrá adelante porque el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, como ha recordado Feijóo en su comparecencia. Ha indicado que este asunto está consensuado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el que ayer conversó.

"No vamos a olvidar lo que ha ocurrido en Barbate y lo que está ocurriendo en el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz", ha sentenciado Núñez Feijóo, que ha añadido que esa declaración de Zona de Especial Singularidad debe conllevar la dotación de unidades suficientes, beneficios desde el punto de vista retributivo, y medios materiales.

Otra propuesta del PP será la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la Audiencia Nacional se haga cargo de los sumarios sobre casos de especial gravedad que se produzcan en la provincia de Cádiz relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Ha apuntado que la Audiencia Nacional tiene medios, experiencia, recursos, personal judicial y magistrados que están acostumbrados a actos de kale borroka, de terrorismo y delincuencia organizada.

Ha defendido que los fiscales y jueces en la zona están trabajando con absoluta determinación, pero es preciso "trasladar sumarios especialmente graves a la Audiencia Nacional para que sean tratados por los magistrados que tienen experiencia en este tipo de actos de delincuencia y de crimen organizado". "Propondremos una modificación concreta de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sus sumarios se puedan trasladar a la Audiencia Nacional y, por lo tanto, para dar más seguridad y mayor protección a los fuerzas y cuerpos de seguridad que detienen a los delincuentes y ven que lamentablemente no consiguen los fines que persiguen", ha añadido Feijóo.

Ha insistido en demandar la dimisión o cese de Grande-Marlaska, que mañana "no puede sentarse" en el Consejo de Ministros. "Incumpliría con mis obligaciones como jefe de la oposición si no pido el cese del señor Marlaska", ha apuntado.