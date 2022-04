Andalucía devuelve un tercio de las ayudas para empresas afectadas por la pandemia

Las comunidades autónomas han tenido que devolver al Tesoro Público más de 776 millones de euros por no haber podido adjudicar las ayudas a las empresas perjudicadas por las restricciones de la pandemia. Como contraprestación a aquella situación de excepción, el Gobierno central aprobó en marzo de 2021 un fondo extraordinario de 7.000 millones de ayudas directas dirigidas a las pymes y a autónomos pensadas para ser repartidas entre las comunidades autónomas, a quienes correspondió finalmente las convocatorias, la gestión y el control de dichos subsidios.

Las ayudas de apoyo a la solvencia de las empresas y los autónomos fueron una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que fueron reguladas en el Real Decreto-Ley 5/2021 de 12 de marzo. De los 7.000 millones de euros, 2.000 millones fueron para Canarias y Baleares y los otros 5.000 millones fueron para el resto. A Andalucía le correspondieron 1.109,2 millones de euros. Un 34% de esos fondos (376,7 millones), sin embargo, no han encontrado destinatario y han debido ser devueltos en favor del Tesoro Público, según una información del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

No fueron pocas las críticas que el Gobierno central recibió por el retraso en la aprobación de las ayudas. El Ministerio de Economía defendió que la demora del real decreto se debió a la necesidad de asegurar que los subsidios se distribuyeran con los preceptivos controles, por lo que impuso unas restrictivas condiciones para cobrarlos, cediendo además la gestión a las comunidades autónomas. La ejecución de la medida se enfrentó así a dos tipos de problemas, ampliamente denunciadas por la Administración andaluza: la extensa y poco coherente cantidad de requisitos necesarios para acceder a las ayudas, por un lado, y su compleja gestión. El Consejo de Gobierno de la Junta creó una oficina técnica en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que instruyera y gestionara las ayudas. La tarea fue "complicada e ingente", señalan desde el gabinete de Rocío Blanco.

La Junta de Andalucía, continúa explicando Empleo, no pudo comenzar a trabajar en la gestión de las convocatorias hasta principios de julio de 2021, por lo que dispuso de un periodo de "tan sólo cinco meses" para gestionar un "ingente" volumen de solicitudes que debían cumplir una "muy amplia relación de condiciones".

En concreto, la medida diseñada por el Gobierno central incluía hasta 40 requisitos para que las empresas y autónomos accedieran a la subvención, entre ellos, algunos "muy complicados de cumplir", subraya Empleo, como que la caída de la actividad hubiera sido mayor de un 30% y no haber registrado pérdidas en 2019. "Si no se ha utilizado todo el dinero asignado a Andalucía ha sido porque no se han recibido solicitudes suficientes que cumplieran con los exigentes requisitos. Y cuesta decirlo, pero se lo habíamos avisado con tiempo a la Ministerio de Economía y no quiso rectificar", resume Empleo para explicar la devolución del 34% de la dotación de 1.109,2 millones que le ha correspondido gestionar.

Los sectores económicos que mayor número y cuantía de las resoluciones favorables han recibido correspondieron los establecimientos de bebidas, hoteles y alojamientos similares, restaurantes y puestos de comidas, actividades de las agencias de viajes, transporte terrestre de pasajeros, transporte por taxi, comercio al por mayor de bebidas, comercio al por menor de prendas de vestir y transporte de mercancías, según un informe de la Consejería de Empleo.

Los partidos de la oposición han aprovechado esta circunstancia para reprobar la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía en relación a las ayudas a empresas afectadas por la pandemia. A las palabras del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que afeó al Gobierno andaluz haber dejado de gastar los 376,7 millones --"¿cómo puede explicar a las pymes y autónomos esta falta de voluntad política?", se preguntó Espadas retóricamente-- se ha sumado el lamento de la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento, Inmaculada Nieto: "Unos genios de la gestión", ha ironizado.