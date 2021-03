Andalucía confirma tres casos de la variante sudafricana

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha informado que en la región hay tres casos confirmados de coronavirus de la cepa sudafricana, todos ellos importados por vía aérea.

Según ha dicho en declaraciones a los periodistas en Écija (Sevilla), uno precede de Senegal y entró en la región en un vuelo Marruecos-Málaga, otro es de Guinea Ecuatorial y llegó a España en avión hasta Madrid, y el último desde Tanzania en un vuelo también hasta la capital de España con escala en Ámsterdam.

El consejero no ha concretado como los dos casos que entraron por Madrid llegaron luego a Andalucía, pero si ha especificado que el de Tanzania se encuentra en el área sanitaria de Osuna (Sevilla) y es al que está costando "mucho más trabajo" hacerle la trazabilidad de contactos, ya que es el que ha tenido más movilidad.

Cepa sudafricana del coronavirus

La variante 501.V2, la cepa sudrafricana, fue detectada en Sudáfrica en octubre y la vacuna contra el covid-19 de Pfizer Inc. y BioNTech mostró una alta capacidad para neutralizar las cepas de coronavirus detectadas por primera vez en Brasil, el Reino Unido y Sudáfrica, según un estudio publicado en New England Journal of Medicine.

Tampoco hay indicios de que cause un mayor número de casos graves o sea más difícil de diagnosticar.

Otro aspecto que ha detectado la OMS es que las vacunas anticovid de fabricantes como Johnson & Johnson, Novavax o AstraZeneca tienen menor eficacia ante esta variante, detectada según la organización en cerca de medio centenar de países.