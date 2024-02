Andalucía mantiene una semana más la mascarilla en centros sanitarios

Andalucía mantendrá por el momento la obligatoriedad de usar la mascarilla en los centros sanitarios de la Comunidad pese a que la tasa de gripe y otros virus respiratorios ha cosechado ya las dos bajadas consecutivas que marcó como requisito el Ministerio de Salud cuando impuso su uso a fin de frenar la expansión de estas infecciones y su consecuente impacto en hospitales y centros de salud.

Así lo ha manifestado este viernes la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, quien, a preguntas de los periodistas en un acto público ha insistido en su argumento de "no confundir a la población". "Estamos en una incidencia de 379 por cada 100.000 habitantes y llevamos dos semanas bajando esa incidencia, pero vamos a seguir una semana más con el uso de la mascarilla obligatoria por una razón. Y es que, cuando nosotros acatamos la orden del Ministerio saltándose los órganos colegiados, tanto de la Ponencia de Alerta como de la Comisión de Salud Pública, y después se saltó también al Consejo Interterritorial, nosotros lo que pedíamos era sensatez e informes técnicos que avalaran las decisiones. Ahora, decidimos mantener una semana más esta medida porque no nos gustaría que la semana que viene tuviéramos un repunte en la incidencia y, entonces, no sé cómo le íbamos a explicar a la población que ya habíamos quitado la mascarilla la semana anterior. Aquí el objetico es no confundir a la población y hacer las cosas de manera sencilla para que ellos lo entiendan", ha explicado García.

Con todo, los datos recogidos en el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira) del Instituto de Salud Carlos III, reflejan que desde el inicio de año la tasa de incidencia de IRA sólo subió en la semana 2 (entre el 8 y el 14 de enero), cuando se sitúo en 621,9 casos por cada 100.000 habitantes. A partir de ahí, la semana 3 (del 15 al 21) experimentó un abultado descenso hasta los 461 casos, continuando esa tendencia en la semana 4 (del 22 al 28), hasta los 379,3 casos. Una tasa muy alejada de la que se da a nivel nacional, situada en 587,3 casos por 100.000 habitantes, y la tercera más baja de toda España, sólo por detrás de Galicia (252,7) y Baleares (239,5). En el lado opuesto, el mayor índice de incidencia se da en Melilla, por encima de los 1.600 casos por 100.000 habitantes.

En cuanto al volumen de hospitalizados por enfermedades respiratorias, la tasa andaluza se sitúa en 13,1 por cada 100.000 habitantes, que suponen tres puntos por debajo de la tasa nacional que es de 16,4. En este parámetro, aunque no es vinculante a la decisión de eliminar o no la obligatoriedad del cubrebocas según la orden de Sanidad, también se aprecia una caída progresiva desde primeros de año. Así, la tasa ha pasado de 26,4 de la semana 1; a 23,7 en la 2; 16,6, en la 3 y, en la cuarta, la citada tasa de 13,1.