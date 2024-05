Adelante Andalucía registra una ley "de urgencia" para que los museos andaluces sigan siendo gratis

Una "ley de urgencia". Así califica la formación Adelante Andalucía la propuesta legislativa que acaba de registrar en el Parlamento andaluz y que pretende paralizar la propuesta del Gobierno andaluz que ha anunciado que empezará a cobrar por entrar en los museos andaluces, hasta ahora gratuitos para todos los ciudadanos de la Unión Europea.

El portavoz de esta formación de izquierdas, José Ignacio García, ha registrado esta ley que consta de un sólo artículo que reconoce que se podrá cobrar por entrar en los museos andaluces que no sean de titularidad autonómica, si bien esta tasa necesitará "la autorización expresa de la consejería competente". Todos los museos públicos seguirán siendo gratuitos.

La propuesta presentada por la formación Adelante Andalucía excluye expresamente la Alhambra y el Generalife, así como el resto de sus bienes adscritos, además del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo .

"El Gobierno andaluz quiere cambiar el paradigma de cómo se gestiona la Cultura en Andalucía y lo van a hacer por la puerta de atrás, sin contar con el Parlamento", ha explicado José Ignacio García quien ha detallado que esta decisión no se debe a cuestiones económicas. "Si quieren recaudar dinero, han dicho que van a ingresar 7,8 millones de euros como máximo con el pago de la entrada a los museos, la tasa turística supondría unos 200 millones de euros y no la quieren implantar. Luego no es una cuestión de que quieran recaudar más dinero, lo que quieren es convertir a la Cultura en un producto de consumo para el que se lo pueda pagar".

"Quieren convertir la Cultura en un reclamo turístico sin más y también es parte de la identidad del pueblo andaluz", ha insistido José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía. "No podemos ser turistas de nuestro propio patrimonio".