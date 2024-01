Antifraude confirma la incompatibilidad del director andaluz de Pesca pero descarta el daño al erario público

La Oficina Andaluza Antifraude ya tiene una resolución definitiva sobre la investigación abierta al director general de Pesca, José Manuel Martínez Malia, en la que se confirman los supuestos de incompatibilidad entre el cargo que ejerce y unas ayudas de la Unión Europea recibidas por empresas de las que él era apoderado.

Tras esta investigación y una vez superado los periodos de alegaciones, este organismo ha decidido incoar un expediente sancionador y dar traslado de las actuaciones a la Consejería de Justicia, que será finalmente la que decida la sanción al director general de Pesca, que no ha cumplido la normativa administrativa.

El expediente señala que Martínez Malia ha vulnerado la ley de incompatibilidades de altos cargos, ya que no ha adaptado su situación patrimonial societaria a su puesto, aunque deja claro que Martínez Malia ya ha corregido esta circunstancia, pero tarde. Por ello, señala que el director general de Pesca tenía que haberse abstenido en la concesión de estas subvenciones.

La investigación concluye que en las ayudas concedidas a las empresas vinculadas con Martínez Malia no ha habido daño al erario público ni fraude, ya que no se aprecia favoritismo. El informe aclara que estas ayudas europeas directas se hubieran recibido de igual manera, aunque Martínez Malia no hubiera sido alto cargo de la Administración andaluza.

La semana pasada, la Diputación Permanente del Parlamento rechazó, con los votos del del PP-A, la comparecencia extraordinaria en Pleno de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, acerca de la situación del director general de Pesca.

El debate político

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, ha expuesto este miércoles sobre el caso del director de Pesca que "la oposición ha hecho el ridículo, porque han pedido un pleno extraordinario en periodo inhábil". Para Martín, se trata de "un tema administrativo, basado en un informe provisional que afectaba a un quinto nivel ejecutivo. Había que esperar resolución porque podía dejarlo en algo muy leve. Es lo que hay, una falta leve sin perjuicio económico y que ha sido solventada posteriormente".

Sin embargo, desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha pedido la dimisión Martínez Malo, porque está "inhabilitado" para seguir en el cargo. "Si no dimite, tendrá que ser cesado", ha afirmado Férriz.

Ángeles Férriz ha criticado que desde la Oficina Antifraude se reivindica "el deber de sigilo" en relación a este asunto, pero la información se ha publicado contra el director de Pesca que "lo inhabilita para seguir ni un minuto más al frente" de su cargo, según ha remarcado la portavoz socialista.

Además, la portavoz socialista ha advertido de que "otro director general" de la Junta, en concreto, el de Espacios Naturales, "está declarando nada más y nada menos que por malversación, por administración desleal y por prevaricación" este martes.

Al hilo, la portavoz socialista ha señalado que esa es "la realidad de un Gobierno andaluz y de un presidente que se escaquea de los problemas, y tiene mucho más interés en que hablemos de cualquier otra cosa que no de los problemas de los andaluces y de los que tiene en su gobierno, que no son pocos", según ha sentenciando Ángeles Férriz.