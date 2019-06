Antonio Maíllo: "Se puede luchar contra el sistema, pero no contra la biología"

Antonio Maíllo habla con la relajación del que sabe donde volver y que volverá pronto. "Se puede luchar contra el sistema, pero no contra la biología", ha dicho el líder de IU y portavoz de Adelante Andalucía en la sede regional de su partido. El político nacido en Lucena se encuentra bien de salud, hace ya tres años y medio que superó un cáncer, pero ha decidido bajar el pistón.

"No me la quiero jugar. No me lo perdonaría". Así de ilustrativo ha sido el todavía coordinador general de IU Andalucía, que ha recorrido sus seis años al frente de IU en su comparecencia para explicar por qué deja el cargo orgánico y también los institucionales. Lo ha hecho poco después de presentar en el registro del Parlamento su renuncia al acta de diputado.

Maíllo deja la primera línea política orgulloso de ser el "pegamento" que logró que IU no desapareciese en 2015, cuando logró in extremis el grupo parlamentario en la Cámara tras la irrupción de Podemos. Sobre los morados, ahora compañeros de viaje, ha dicho que son el resultado de los errores de diagnóstico de la federación de izquierdas hace ya un lustro.

El líder de IU, además de repasar su carrera y explicar su futuro, ha querido hacer un alegato de su retirada. "Los niveles de estrés y tensión de la política actual son incompatibles con la vida saludable", ha explicado Maíllo, que asegura que la decisión estaba tomada de hace meses, pero que se adelantó tras la convocatoria de las generales en abril. "Si hubieran sido en octubre, habría aguantado hasta octubre", ha asegurado.

Ahora se reincorpora a su plaza de profesor de Latín en el instituto San Blas de Aracena, donde entrará como refuerzo. Antes, se va a la Universidad Complutense a hacer un curso de "latín vivo" para refrescar sus conocimientos. "Soy más profesor que político", ha dicho el todavía dirigente izquierdista, que no cree que vaya a tener "añoranza" del escaño. Ganan sus alumnos, pierde el Parlamento.