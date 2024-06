Aprobada la ponencia de la ley que asegura el retiro de los ex presidentes andaluces

La ponencia del proyecto de ley del Consejo Consultivo ha enviado el texto a la comisión parlamentaria, que será la que finalmente la lleve a pleno este año. Esta ley, que reforma una anterior, contiene la novedad de que asegura a los ex presidentes de la Junta un puesto permanente en el Consejo Consultivo, con dedicación exclusiva e ingresos, hasta los 75 años. Los jefes del Gobierno andaluz no tienen, en estos momentos, ningún salario público asegurado cuando dejen este cargo, sí tienen derecho a una oficina que lleva aparejado un asesor, un coche oficial y un conductor, pero no incluye ningún ingreso.

De los cinco ex presidentes del Gobierno andaluz, sólo Susana Díaz podría solicitar el ingreso en el Consejo Consultivo, del mismo modo que Juanma Moreno cuando deje de serlo. Los anteriores -Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán- ya han cumplido los 75 años. La exposición de motivos del proyecto de ley justifica la presencia de los ex mandatarios porque la actividad del Consejo Consultivo "se verá enriquecida por la experiencia de quienes han desempeñado la más alta responsabilidad de Gobierno y cuya labor puede ser de una valiosísima aportación".

El Consejo Consultivo, con sede en Granada, es el máximo órgano asesor de la Junta, de las universidades andaluzas y de los municipios, y cuenta con consejeros permanentes -los ex presidentes-; electos, que los elige el Gobierno, y natos. Estos últimos son representantes de instituciones jurídicas.

Los ex presidentes andaluces tienen, en la actualidad, derecho a un estatus que sólo les garantiza acceso a una oficina dotada de un asesor de nivel 30 y un conductor. El despacho se encuentra en el Parlamento, y en estos momentos sólo Susana Díaz hace uso de esta condición. Hasta 2011, un ex presidente podía cobrar una vez jubilado un complemento del 60% del salario del jefe del Gobierno andaluz en esos momentos, pero se anuló ese año. El entonces presidente, José Antonio Griñán, defendió la supresión como un modo de dar ejemplo en unos momentos de recortes presupuestarios por la crisis que comenzó en 2008.