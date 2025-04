Victoria Hoyos (podóloga) sobre el uso de calzado barefoot en Semana Santa: "Puede beneficiarte mucho, ya que no vamos a tener nuestros dedos comprimidos"

La Semana Santa es una de las épocas del año en la que nuestros pies son puestos a prueba como pocas veces. Ya sea que participes activamente en una estación de penitencia o que simplemente disfrutes de las procesiones como espectador, es habitual pasar muchas horas de pie o caminando por las calles. Estas largas jornadas suponen una gran exigencia física, en especial para nuestros pies, que soportan esperas prolongadas y pasos infinitos. Por eso, elegir el calzado adecuado se vuelve esencial para vivir estos días con salud, pero también con estilo.

Minimalismo con elegancia: una opción saludable y estética

Si sueles usar el calzado barefoot o minimalista de manera habitual, sabrás que su diseño respeta la forma natural del pie, ofreciendo una mayor libertad a los dedos y evitando así su compresión. La podóloga, Victoria Hoyos, recuerda que "si eres usuario de calzado minimalista en tu vida diaria, ya sabrás que este tipo de calzado puede beneficiarte mucho en este tipo de situaciones, ya que no vamos a tener nuestros dedos comprimidos. Así evitaremos patologías como las ampollas, los helomas interdigitales (comúmente conocidos como ojos de gallo) y las callosidades generadas por el calzado estrecho y de tacón".

Lo mejor es que hoy en día no tienes que sacrificar el estilo para mantener tus pies sanos. Existen modelos barefoot elegantes y discretos, como manoletinas, mocasines planos, sandalias finas y zapatos de piel en diversos tonos. Estas opciones se adaptan perfectamente tanto a trajes formales como a vestidos, permitiéndote conservar el glamour sin renunciar a la comodidad. Marcas especializadas han sabido entender que la estética no está reñida con la salud y han desarrollado líneas completas que armonizan con la indumentaria típica de estos días, desde lo sobrio hasta lo más sofisticado.

¿Es para todos? Cuándo evitar iniciarse en el barefoot

Aunque las ventajas del calzado barefoot son muchas, la podóloga insiste en la advertencia de que "si no eres usuario de calzado minimalista, he de decirte que esta semana no sería el mejor momento para iniciarte en este mundo", por lo que no es recomendable hacerlo justo en Semana Santa. Este tipo de calzado requiere una adaptación progresiva del pie, sobre todo si nunca antes lo has usado. La musculatura, los ligamentos y la biomecánica general del pie necesitan tiempo para acostumbrarse al nuevo estímulo. Aunque existen modelos con plantillas extraíbles diseñados para ayudar en la transición, lo ideal es comenzar en momentos de menor exigencia física.

Tampoco es aconsejable para personas con patologías óseas severas o deformidades digitales sin supervisión profesional. En estos casos, lo mejor es consultar con un podólogo, quien puede adaptar soportes plantares u orientar en la elección de modelos con mayor amortiguación. En definitiva, el barefoot es una excelente opción para quien ya ha realizado una transición adecuada, pero debe ser usado con sentido común y respetando las necesidades individuales.