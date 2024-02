La Audiencia suspende la valoración del informe de la Junta sobre el indulto a Griñán

La Audiencia de Sevilla ha suspendido el trámite de valoración del informe de la Junta de Andalucía sobre las peticiones de indulto del ex presidente andaluz José Antonio Griñán y los otros siete condenados a cárcel en la pieza política de los ERE hasta que resuelva los recursos de sública que han presentado el ex jefe del Ejecutivo andaluz y la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

"Dada cuenta del escrito presentado por la letrada de la Junta de Andalucía de fecha 14/02/2024, únase a los autos. Queda en suspenso el trámite conferido a la misma para emitir su parecer sobre la petición de indulto en tanto se resuelvan los recursos de súplica interpuestos por las representaciones de Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Griñán", figura textualmente en la nueva providencia emitida por la Sección Primera de la Audiencia.

La defensa de Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, había formulado un recurso de súplica contra la decisión de solicitar a la Junta de Andalucía que informase sobre las peticiones de indulto.

En concreto, el recurso de súplica se dirige contra la providencia en la que la Sección Primera exponía que "dada cuenta del informe del Ministerio Fiscal, únase a los autos de su razón y dese traslado por tres días al letrado de la Junta de Andalucía, como única parte perjudicada, para que emita su parecer sobre la petición de indulto".

Frente a ello, y según han precisado las fuentes consultadas, la defensa de Griñán habría alegado que ni la Junta es parte en estas actuaciones en cuestión ni la pena impuesta incluye perjuicio ni condena por responsabilidad civil, con lo que la representación del expresidente advierte de que no pesan perjudicados en estas actuaciones concretas y pide dejar sin efecto la citada decisión.

La Sección Primera de la Audiencia debe pronunciarse ante el Ministerio de Justicia sobre las peticiones de ocho de los nueve exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que han solicitado ser indultados de sus respectivas penas de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.