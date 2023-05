¿Cuáles son los Ayuntamientos andaluces que tardan más en coger el teléfono?

Todo un clásico. Llamar a alguna de administración y que el teléfono dé una continua señal de llamada o escuchar una melodía hasta aprenderla de memoria. Esta espera al otro lado de la línea ha sido objeto de un estudio de la Asociación Española de Consumidores, que ha llegado a la conclusión de que atención a los ciudadanos en estos casos es "deficiente" en los ayuntamientos de Burgos, Cádiz, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, León, Segovia y Mérida.

Entre los que más tardan en atender al ciudadano están Sevilla, Las Palmas y Almería. En el otro extremo, los que siempre están al otro lado del teléfono son: Teruel, Zaragoza y Santander.

El estudio realizado por la Asociación Española de Consumidores ha consistido en llamar a diferentes horas y en diferentes días a un total de 54 Ayuntamientos de España, capitales de provincia o importantes núcleos de población.Sólo dos Ayuntamientos, Sevilla y Málaga, dicen el tiempo aproximado de espera para que los ciudadanos sean atendidos. Un dato clave del estudio es que los que más tiempo tienen al ciudadano en espera son los que menos atienden teléfono, es decir, no atienden la llamada en multitud de ocasiones. Hay consistorios que incluso no atienden ninguna llamada. Según ala Asociación Española de Consumidores son los de Burgos, Cádiz, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, León, Segovia y Mérida. "Esto nos parece tremendamente negativo en tanto que los ciudadanos de estas ciudades se ven desatendidos en cuestiones como la limpieza, servicios sociales, consumo, medio ambiente, comercio, etc.", señalan.

Un 31% de las llamadas realizadas durante esta investigación no han sido atendidas. El tiempo medio de espera ha sido de 1 minuto aproximadamente en el conjunto de llamadas realizadas.

Teruel (1 segundo), Zaragoza (4 segundos) y Santander (5 segundos) son los Ayuntamientos que más rápido atienden las llamadas.

Sevilla (5 minutos), Almería (3 minutos y 9 segundos) y Las Palmas (2 minutos y 26 segudos) son los Ayuntamientos más lentos al responder.

Hay locuciones de estos teléfonos de atención telefónica que sólo hablan en gallego o catalán. Es el caso de Lérida, Lugo y Pontevedra.

Se trata, por tanto, de datos que indican que se debe mejorar considerablemente y que constatan la dejadez de muchos alcaldes a la hora de controlar lo que su municipio recibe de atención al ciudadano.

Por ello, finalmente, la asociación que ha realizado la investigación pide que se aborden políticas públicas de evaluación de las políticas públicas que tengan en vista la calidad de atención de los ciudadanos. Para ello, la Asociación Española de Consumidores propondrá tras las elecciones que haya líneas de colaboración en este sentido.

Que se mejore la atención telefónica para los ciudadanos. Es vergonzoso que haya 9 Ayuntamientos con los que no hayamos podido hablar