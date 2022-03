Aznar, Rajoy y Casado intervendrán en el congreso del PP de Sevilla

Todos los presidentes que ha tenido el PP, a excepción de Antonio Hernández Mancha, intervendrán en el congreso que el partido comienza este viernes en Sevilla, y en lo que supone una escenificación de unidad antes de la proclamación de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de la formación. Pablo Casado, que dejará el cargo de presidente en este cónclave, Mariano Rajoy y José María Aznar pronunciarán discursos el viernes por la tarde. El congreso acaba el sábado poco después del mediodía.

Será Cuca Gamarra, la actual responsable del partido a nivel nacional, quien lea el informe de gestión de la dirección saliente, la dirigida por Pablo Casado, ya que el número dos del partido, que es quien suele exponer el trabajo, está dimitido. Teodoro García Egea dejó el cargo de secretario de Organización en plena crisis entre la dirección de Génova y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque se había especulado con la presencia de Casado, finalmente sí intervendrá, junto al resto de ex presidentes, en una tarde de viernes que se ha previsto como homenaje al congreso nacional de Sevilla de 1990. Fue allí donde el fundador de Alianza Popular (AP) -PP desde entonces-, Manuel Fraga, dejó el liderazgo y se lo pasó a José María Aznar. Fue el congreso recordado por la frase que Fraga pronunció al romper la carta de dimisión, firmada pero sin fecha, que Aznar le dejó escrita: "Ni tutelas ni tu tías".

Manuel Fraga había registrado a Alianza Popular en septiembre de 1976, pero fue en 1977 cuando el partido tomó cuerpo con la fusión de siete ex ministros de Franco, los conocidos, entonces, como los siete magníficos. Aunque Fraga aspiraba a construir una "mayoría natural" con el voto de la España templada, fue la UCD de Adolfo Suárez la que ganó las primeras elecciones democráticas con voto centrista y de derecha. AP sólo obtuvo 16 escaños en 1977. Para las de 1979, ya aplicó una primera reforma para virar hacia el centro, pero no fue hasta 1982, cuando el PSOE ganó las primeras elecciones, cuando la formación de Manuel Fraga se convirtió en una verdadera alternativa de gobierno. Obtuvo 107 escaños.

Aun así el PP no tomaría forma como partido de centro hasta el congreso de Sevilla de 1990, previa crisis bajo el liderazgo de Antonio Hernández Mancha. Aznar, ya de presidente, renovó la formación con independientes y antiguos dirigentes que provenían del centro izquierda antifranquista. En 1996 ganó las elecciones generales a Felipe González.

Como es habitual en muchos partidos, los relevos siempre han sido complicados. Aznar no tuvo una buena relación con quien él designó sucesor, Mariano Rajoy, y fueron sonados sus discursos críticos contra el ex presidente gallego, antes de conseguir éste la Presidencia del Gobierno de España, y después. En esta ocasión, no se prevé disputa entre ambos, aunque sí genera mucho interés la posición que vaya a adoptar Pablo Casado.

Casado anunció su dimisión en una junta directiva nacional donde expresó su malestar por la crisis que le llevó a abandonar el liderazgo. La madrileña Isabel Díaz Ayuso solicitó, en su turno de intervención, que el PP expulsase a todos los que le habían criticado, aunque Casado no abundó en la polémica. Desde entonces, ha permanecido en su despacho de la sede de Génova, ha conservado el acta de diputado y no ha intervenido en más disputas.

Díaz Ayuso también intervendrá esa tarde, junto a otros presidentes de gobiernos autonómicos, incluido el andaluz Juanma Moreno, en una mesa redonda que modera Alberto Núñez Feijóo.

Los compromisarios al congreso votarán la candidatura del aún presidente de la Xunta, el único candidato, que el sábado hará público su comité ejecutivo nacional, que es el órgano de gestión del partido. Los cargos más importantes son los de secretario general, vicesecretario de Organización, de Economía, portavoz y, si lo hubiese, coordinador general.

Núñez Feijóo aún no ha revelado nombres, aunque se especula con que pudiera ser un madrileño como Alfonso Serrano, con el objetivo de calmar la formación más levantisca del PP. Juanma Moreno no ha querido que su consejero de Presidencia, Elías Bendodo, sea el secretario general, porque, entiende, que ello le obligaría a dejar la Junta de Andalucía cuando quedan pocos meses para las elecciones.

No obstante, se da por hecho que el PP andaluz tendrá una importante representación en la nueva dirección, además de algunos cargos más en el comité ejecutivo.