Aznar se rinde ante Casado: "Serás presidente y lo harás bien"

Aznar siempre ha inquietado a sus sucesores en el PP. En enero de 2011, los populares organizaron una cumbre en Sevilla, invitaron a José María Aznar y rezaron para que no criticase a Mariano Rajoy. No lo hizo, fue correcto, pero poco más. Parquedad castellana. Este jueves, sin embargo, el ex presidente no ha ahorrado elogios a Pablo Casado: "Cuando trabajabas conmigo y te sentabas al fondo, le decía a un amigo: 'Ése que se sienta al fondo, será presidente'. Y ahora lo digo, serás presidente y lo harás bien".

El PP de Pablo Casado ha organizado esta convención nacional itinerante que viaja por varias ciudades de España -este jueves ha sido Sevilla- con el objetivo confeso de relanzar a su candidato, de señalarlo como la persona que será capaz de volver a unir al centro y a la derecha española. Ya ha avanzado bastante: Ciudadanos está en el camino de la desaparición, quizás haya un acuerdo de absorción en el último momento, pero aún queda Vox, que sigue muy fuerte, aunque no es alternativa de Gobierno.

En Villa Luisa, Aznar se deshizo en elogios al edificio sevillano, a Casado y a Juanma Moreno. "Sabéis que pasó casi la mitad del año en Andalucía, y escucho cosas buenas", indicó el ex presidente, que tiene casa en la Costa del Sol, para referirse al dirigente andaluz. ya el día antes, Mariano Rajoy también había expresado su apoyo a Casado, pero el político gallego no goza de la proyección en el partido que el primero de los ex presidentes populares.

Juanma Moreno no asistió a este acto, aunque llegó al término, porque comparecía en esos momentos en la sesión de control del Parlamento, pero en las primeras filas se sentaba su número dos, Elías Bendodo, y José Luis Sanz, ambos aluidos por Casado. El presidente del PP se había fotografiado antes con Sanz, que será el candidato del partido al Ayuntamiento de Sevilla. Génova y San Vicente han firmado las paces.

Quien sí sigue fuera de guión es la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha ausentado de su cita porque había previsto un viaje a Estados Unidos.

Aznar no vino, en esta ocasión, a regañar a los suyos, a censurar a su presidente o advertirles que deben entenderse con Vox. lejos de eso, estuvo ocurrente y hasta simpático. Quería hablar, y se le notaba. Hasta se refirió, sin nombrarle, a la reciente carta del Papa Francisco en la que admitía errores en la evangelización de México por parte de España. "Ahora que todo el mundo pide perdón, no voy a engrosar las filas de quienes piden perdón. Lo diga quien lo diga".

Contó que en verano había leído las leyes de India y que, por eso, entendía por qué los ingleses "exterminaron" a los indios y los españoles, no, "gracias a las leyes y a las misiones". Y le dedicó esta reflexión al presidente mexicano: "Ahora se celebra el segundo centenario de la independencia de México, y me alegro. Que se pide perdón. ¿Y usted cómo se llama? Se llama Andrés Manuel López Obrador. Andrés por azteca, Manuel por maya, López por inca y Obrador... de Santander".

La convención organizó el encuentro entre Casado y Aznar como una suerte de entrevista del primero al segundo, a lo largo de la cual ambos analizaron cuatro crisis: la económica, la institucional, la territorial y la internacional. José María Aznar sostuvo que el actual sistema de pensiones "no es sostenible". Así de claro: "El mejor sistema de pensiones es el que se puede pagar, y el peor, el que explota". Según el ex presidente, la reforma que realizó la ministra Fátima Báñez fue una reforma que garantizaba el modelo, pero ha sido modificado. Aznar le aconsejó a Casado que la clave del buen funcionamiento de la economía es "la ambición reformista".