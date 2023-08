Carolina España asegura que la Junta "será exigente con la financiación" de Andalucía

La consejera de Economía, Carolina España, ha asegurado que la Junta de Andalucía "será exigente con la financiación", tras remarcar que "no permitiremos más discriminación a los andaluces". La consejera ha afirmado que el actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA) "hace perder a Andalucía mil millones de euros al año desde 2009, por culpa de un sistema injusto y que deja fuera a más de 200.000 andaluces".

España ha señalado que "la reciente liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2021 ha puesto de manifiesto que Andalucía dejó de recibir sólo en ese año 1.079 millones de euros". "Somos muy exigentes y vamos a ser beligerantes con este tema. No permitiremos maltratos ni más agravios a Andalucía y exigimos la creación de un fondo transitorio que compense el déficit de financiación que venimos padeciendo desde 2009, hasta que se reforme el sistema de financiación", ha señalado, tras antes asegurar que "cuando María Jesús Montero era consejera, ella reclamaba 4.000 millones de euros al año por infrafinanciación".

La consejera ha valorado de forma positiva el primer año de legislatura. "Estábamos en el vagón de cola y empezamos a liderar el crecimiento de muchos parámetros económicos, desde la caída del paro y la creación de empleo a las exportaciones, que han alcanzado cifras récord, pasando por el ritmo de creación de empresas, aunque es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer", ha asegurado.

También se ha referido "al esfuerzo de gestión" realizado por "contener la deuda y el déficit", lo que ha permitido "reducir casi tres puntos la deuda de Andalucía en relación con el PIB, hasta colocarnos, con un 20,3% por debajo de la media de las comunidades autónomas en general (23,7%), y en particular muy por debajo de otras comunidades como Cataluña (33%), con similar presupuesto y población, o Valencia (43,7%), que tiene los mismos problemas de infrafinanciación que Andalucía".

"Vamos en la buena dirección. La situación económica está mejorando, porque Andalucía ofrece estabilidad y confianza, certidumbre y seguridad jurídica a los inversores. Aquí, el que invierte sabe que las leyes no se van a cambiar de un día para otro. Eso se traduce en más riqueza y más empleo. El que quiera invertir en Andalucía, sabe que aquí le tenderemos la alfombra roja, para seguir creando empleo", ha afirmado. Tras esto, ha destacado que el objetivo de la política económica del Gobierno andaluz es "facilitar la reactivación económica".

En este sentido, ha resaltado el paquete de ayudas por 525 millones de euros destinadas a que pymes y autónomos "puedan compensar de algún modo el incremento de costes energéticos (luz y gas), que se produjo en 2022". La consejera ha hecho un llamamiento para que las empresas y los autónomos puedan beneficiarse de estas ayudas, que se pueden solicitar hasta el 30 septiembre.

Asimismo, ha asegurado que "si algo puede frenar el crecimiento económico de Andalucía es sólo la sequía". "El PIB está creciendo en torno al 2,2%, y los analistas apuntan a que, a final de año, si no hubiera sequía podríamos estar en torno al 4% de crecimiento", ha dicho. "No es de recibo que el Gobierno central reduzca los presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un 11%, cuando el Gobierno central tiene el 67% de las competencias hídricas de Andalucía. El agua es vital para nuestra comunidad. Por ello reclamamos un pacto nacional del agua y poder destinar los fondos Next Generation a inversiones en infraestructuras hidráulicas", ha pedido.

Presupuestos en fase de "elaboración"

La consejera se ha referido también a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año "que se encuentran en fase de elaboración y que estarán listos en tiempo y forma, como marca la ley". Ha señalado que "las cuentas autonómicas presentan partidas provincializadas, que antes no existían".

También se ha referido a los fondos Next Generation y ha afirmado que "la mayor parte de los MMR de la Unión Europea se destinan a los Perte, gestionados por el Gobierno central". "¿Por qué se dan Perte a dedo a Cataluña o a Valencia y no se dan a Andalucía?", ha señalado, subrayando la necesidad de "un Perte del agua, tan necesario para esta tierra".

Por último, ha resaltado que la Junta "está ejecutando los fondos Next Generation asignados a la comunidad, según los hitos que marca el Gobierno". "La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos tiene activados 1.783 millones de euros de los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), lo que supone el 54% de las transferencias recibidas hasta el momento por parte de la administración central (3.342 millones) y un 85% de lo presupuestado en las anualidades 2021, 2022 y 2023".