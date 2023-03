Carolina España pide un Perte del agua para ejecutar infraestructuras hidráulicas

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha informado este lunes de que la Junta de Andalucía ha solicitado un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del agua para infraestructuras hidráulicas con motivo de la sequía.

España ha visitado este lunes el complejo de hotel, centro comercial y aparcamiento Cádiz Bahía, y ha mantenido un encuentro con representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Cádiz para explicarle las líneas de ayudas a la que pueden acceder desde la Junta.

La consejera ha dicho que desde la Junta quieren "impulsar los gestores estratégicos" y ha señalado que han pedido "un Perte del agua para Andalucía" porque "con un problema de sequía tan importante no se entiende que planes como los Next Generation no se pueden aplicar para infraestructuras hidráulicas".

Ha remarcado que el Gobierno andaluz he solicitado "una reformulación de los fondos" y ha querido "alzar la voz" para que los empresarios andaluces pidan al Gobierno central "información sobre esos Perte porque los tienen para ponerlos en marcha".

Sobre los fondos Next Generation ha dicho que desde su Consejería se han quejado de que "el diseño lo ha hecho el Gobierno de España" y que las comunidades autónomas son "meras gestorías de estos fondos", ya que es el Gobierno quien decide "en qué vamos a gastarlos".

Ha indicado que el Gobierno Central ha recibido 140.000 millones en fondos y que 20.000 millones se han distribuido a las comunidades autónomas, sin especificar todavía un reparto concreto para cada provincia.

Según España, la transformación de la economía andaluza "pasa por la mano de los empresarios" y los beneficiarios serán siempre los ciudadanos. Los empresarios son los que "verdaderamente crean el empleo y la riqueza en nuestra tierra", ha remachado.

Ha destacado que la Junta dispone de herramientas para ayudar a los empresarios como "una política fiscal competitiva" y ha dicho que han bajado "prácticamente todos los impuestos", con lo que Andalucía ha pasado de ser "la cuarta comunidad donde más impuestos se pagaban" a ser "la segunda más competitiva fiscalmente".