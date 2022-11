Catalina García señala que el pico de bronquiolitis "llegará en dos semanas"

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha incidido en el Parlamento que "no estamos en el pico" de la bronquiolitis, al que "vamos a llegar en dos semanas", toda vez que ha afirmado que "entiende la preocupación de los padres", pero "lo que hay que transmitirles tranquilidad y que el sistema funciona". Así lo ha indicado durante su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que ha informado sobre el Plan de Alta Frecuentación, donde también ha reconocido "algunos problemas" en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla porque "está en obras el área de Pediatría y ha tenido que activar otros recursos".

Pero, ha incidido en que en la actualidad "no existe ninguna medida extraordinaria", porque "no ha sido necesario", y ha señalado que la ocupación de camas por la bronquiolitis "está en una de cada cuatro" convencional y "una de cada seis en las unidades de cuidados intensivos". "No estamos en el pico aún, al que vamos a llegar en dos semanas, y vamos a empezar con problemas en gripe". Ha señalado, además, que "estamos bajando en hospitalización por Covid", tanto en convencional como en UCI, y "tenemos que ver si por primera vez el virus de la gripe desplaza al del Covid". "Tenemos que confirmar la tendencia", ha remarcado.

La consejera ha indicado que los "los centros sanitarios públicos de Andalucía están preparados para atender un incremento de la demanda". "El Plan de Alta Frecuentación, que fue presentado en el Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre, se pone en marcha para abordar de manera coordinada la previsible mayor demanda y el incremento de complejidad de los pacientes asistidos durante la temporada de otoño-invierno", ha asegurado García, que ha añadido que "la situación epidemiológica actual de nuestra comunidad autónoma viene caracterizada por la evolución de la pandemia en la población".

No obstante, según ha reconocido "la situación es menos compleja que la del año pasado gracias al alto porcentaje de vacunación que la comunidad ha conseguido, con más del 95,5% de la población andaluza mayor de 12 años vacunada con pauta completa y el 96,8% con al menos con una dosis, aunque las vacunas, aun reduciendo la probabilidad de infección, no eliminan el virus de nuestro territorio".

La consejera ha incidido en que "se debe mantener la cautela previendo, como ya se hizo el año anterior, la posible confluencia en el tiempo del virus del SARS-CoV2 con la incidencia del virus de la gripe en la época invernal" ya que "esta confluencia, puede favorecer la aparición de situaciones asistenciales, donde haya una mayor demanda y un incremento de complejidad de los pacientes asistidos". "Este escenario requiere un ajuste de mecanismos de planificación y coordinación que hagan frente al incremento de actividad y de complejidad, tanto en el ámbito hospitalario como en el de la atención primaria", ha concretado.

De este modo, el Plan de Alta Frecuentación persigue la puesta en marcha de actuaciones en hospitales y distritos en su conjunto, que faciliten la actividad asistencial "pero al desconocer con exactitud el posible incremento de pacientes, se incluye la monitorización y turnos de la influencia de pacientes a las urgencias de atención primaria y hospitalaria con el fin de para tomar las medidas necesarias para atender al incremento de la demanda". Ha indicado que los centros hospitalarios, el plan contempla la monitorización de varios parámetros como criterios epidemiológicos, ocupación del Área de Observación, de la UCI y de hospitalización, frecuentación en urgencias y porcentaje de pacientes atendidos que se ingresan en hospitalización. Teniendo en cuenta estos índices se establecen cuatro niveles de actuación para los hospitales.

Y en el caso de los centros de atención primaria también se establecen cuatro niveles de actuación basados en criterios clínicos, epidemiológicos, de frecuentación en centros, servicios de urgencias y la demanda de citas por parte de los usuarios. Así, se han introducido tres indicadores objetivos explotables desde los sistemas de información que tienen como finalidad detectar los cambios de fase de acuerdo con la demanda asistencial en las 72 horas previas al día analizado, y la obtención automática de la información. En base a ello, los distritos y agencias sanitarias deberán establecer las medidas a implementar siguiendo las indicaciones de este Plan. Estos indicadores son la actividad del Centro de Atención Primaria, la actividad del Servicio de Urgencias de Atención Primaria y la solicitud de citas.

Grupos de la oposición

Por su parte, el socialista Enrique Gaviño ha espetado a García que "ha obviado citar" cuáles serían las consecuencias de no tener un plan de alta frecuentación, como "la saturación de las urgencias, el incremento de la demora en la atención en los centros de salud, la sensación de descontrol amplificada, el agotamiento del personal o la desconexión de los usuarios de la sanidad porque entienden que no le da respuesta".

Ha apuntado que "muy bien la teoría, pero la puesta en práctica regular tirando a mal", con un brote de bronquiolitis que hace que "una de cada cuatro camas esté ocupada por niños, con un crecimiento exponencial de los casos de covid entre menores y una vacunación lenta". "Su estrategia es empeorar la sanidad pública, reducir el gasto público por habitante y esconder su estrategia de privatización con muchos fuegos artificiales", ha manifestado.

La diputada de Vox Ana Ruiz ha señalado que el Plan de Alta Frecuentación debe contemplar también a los pacientes con broquiolitis, y aunque reconoce que "no debemos transmitir colapso y sí tranquilidad, tenemos que evitar ese posible colapso". "Hay que estar preparados y revisar el Plan para evitar el desbordamiento de los profesionales sanitarios", que "no dan abasto".

Desde Por Andalucía, Inmaculada Nieto ha expresado que la sensación es la de tener a disposición del SAS "menos profesionales de los que requeriríamos durante todo el año", y ha mostrado la preocupación de su grupo por la tasa de vacunación de la gripe entre el personal sanitario. Además, pregunta si se pondrán en marcha medidas adicionales al Plan de Alta Frecuentación por la bronquiolitis infantil, que "ahora tiene que convivir con lo que ya generaba cierta tensión, la combinación de gripe y covid".

Por último, la popular Rosa María Fuentes ha reprochado al PSOE que "la estrategia de repetir una mentira hasta la saciedad no la convierte en verdad", ya que "nunca se ha invertido tanto en sanidad en Andalucía".