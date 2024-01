El pleno de Coria aprueba una mesa ante el puente de la SE-40 con debate por el impacto y la "clave" del ahorro

El Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por mayoría absoluta por el andalucista Modesto González, ha celebrado este viernes su anunciado pleno extraordinario, tras la declaración de impacto ambiental (DIA) del nuevo anteproyecto del tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y dicha localidad; que se decanta por la alternativa A con más de cinco kilómetros de trazado, 3,2 de ellos materializados en un puente sin pilas en el Guadalquivir y de más de 70 metros de gálibo.

La sesión ha girado en torno a una propuesta para la "creación urgente de una mesa para analizar la solución más factible y todas las medidas compensatorias del proyecto de cierre de la SE-40"; ante la citada declaración de impacto ambiental derivada del nuevo estudio informativo promovido por el Gobierno central del PSOE y Sumar para este tramo de la SE-40, que apostaba ya por la opción de sustituir por un puente los túneles contratados en 2009, cuya ejecución quedó paralizada poco después de comenzar las obras, en el marco de la gran recesión y la cruda asfixia económica de las administraciones públicas.

El alcalde de Coria ha defendido este viernes la necesidad de que el proyecto conservase la solución técnica de los túneles, esgrimiendo que la declaración de impacto ambiental del proyecto original de este tramo de la SE-40 "manifestaba que era inadmisible el puente" por su impacto sobre la vega del Guadalquivir. Además, señalaba que el "ahorro" económico que cosecha el Estado al sustituir los túneles inicialmente previstos por un puente debería revertir en "medidas" que beneficien a la movilidad en el área metropolitana de Sevilla y en el transporte público.

"Cortina de humo"

Por su parte, el portavoz del PSOE, David Díaz, ha acusado al Gobierno local andalucista de "tapar" buena parte del informe técnico usado para la citada declaración de impacto ambiental, un documento que alude a "dificultades, posibles gases" tóxicos, "la inestabilidad del frente de excavación y riesgos geotécnicos" a la hora de acometer los túneles inicialmente previstos.

Dicho informe técnico, según ha destacado, detectaba un grado de "peligrosidad" en el diseño de los túneles, señalando que con los mismos, "las emisiones de gases contaminantes se concentrarían en el punto más cercano a Coria"; mientras con el puente las emisiones "se distribuyen" y se sitúan "más lejos del núcleo urbano" de Coria.

Díaz ha señalado así que dicho informe apostaba por "otras soluciones", porque según el mismo, "el impacto medio ambiental es igual o más perjudicial con el túnel que con el puente". Es más, ha asegurado que el futuro puente, "lejos de ser un problema, será un elemento identitario para el pueblo", defendiendo que ante la complejidad del asunto, el PSOE "siempre ha estado por la solución" del mismo. "Es un proyecto totalmente beneficioso", ha remarcado.

Para los socialistas corianos el pleno extraordinario convocado por Modesto González "no es más que otra cortina de humo para tapar los incontables errores que desde el equipo de gobierno de AXSí se están cometiendo en los últimos meses". "Desde la desastrosa obra del Carril Bici, a la interminable rehabilitación del Cementerio Municipal, pasando por el desmontaje y extraña desaparición de las Pérgolas de la Expo´92 instaladas en el Centro Cultural de la Villa Pastora Soler, penúltimo atentado al patrimonio histórico del actual equipo de gobierno", ha defendido David Díaz.

En opinión del portavoz socialista "ese es el único y verdadero motivo por el que Modesto González y los suyos han decidido presentar alegaciones contra el proyecto de construcción de un puente que cruce el río Guadalquivir a la altura de Coria del Río, tal y como lo hacen otros muchos puentes construidos en los últimos cincuenta años". Por eso, no ha querido dejar pasar la oportunidad que le brindaba este pleno extraordinario para recordar a todos los asistentes que "ha sido el Partido Andalucista el que se ha pasado años reivindicando la construcción de un puente que cruzase el Guadalquivir a la altura de Coria del Río". En ese sentido ha reprochado al actual gobierno que hubieran defendido ese proyecto, "mientras otros esperábamos prudentemente los informes técnicos que señalasen la solución más segura para el cerramiento de la SE-40".

El popular Andrés Parrado, por su parte, ha defendido que si bien las obras de los túneles fueron paralizadas en 2012 durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, ante las incidencias detectadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; en 2017, el entonces ministro popular de Fomento, Íñigo de la Serna, tenía ya realizado un "modificado" del proyecto original, "más caro", pero que iba a ser puesto en marcha, si bien los populares fueron desalojados del poder en 2018 por la moción de censura promovida por Pedro Sánchez.

Al respecto, ha argumentado que el hecho de que "una obra sea más compleja y cara no quiere decir que haya que eliminarla", avisando de que en este caso, "el único problema es que el Gobierno central necesita ese dinero para seguir regando de infraestructuras Cataluña y el País Vasco", al objeto de conservar el apoyo de los partidos independentistas o nacionalistas de dichas autonomías y mantener el poder. A su entender, el Gobierno central apuesta ahora por un puente como mera "patada hacia adelante", augurando que en el futuro puede haber "otro cambio de postura" por parte de los socialistas.

Desde las filas andalucistas, José Antonio Sánchez ha esgrimido los túneles construidos en otros lugares como el Canal de la Mancha, considerando que "la única inestablidad de este proyecto son los 600 millones de euros que Pedro Sánchez tiene que dar a los catalanes".

Al punto, ha ironizado con que los socialistas ya no consideran que la opción del puente "tenga impacto visual o en la fauna", pese a que la declaración ambiental de 2001 "descartaba todas las alternativas de puente" a cuenta de su incidencia visual y en el medio ambiente. Especialmente, ha acusado a los socialistas de "romper el consenso" del pleno de Coria, que según ha asegurado siempre ha apostado por los túneles.

Ha cerrado el debate el alcalde, quien ha manifestado que el Ayuntamiento de Coria debe "defender el mejor proyecto" para el municipio y para el área metropolitana de Sevilla. Modesto González ha asegurado así que los problemas de inundabilidad "son subsanables" si se cuenta con el "dinero necesario", ahondando en que el Gobierno central del PSOE y Sumar apuesta por el puente "porque no quiere invertir en Coria y en Andalucía". "Somos daños colaterales", ha lamentado.

"Las soluciones técnicas existen, el problema es el dinero", ha enfatizado, recordando que el PSOE viene reconociendo que "el puente es lo más rápido y lo más barato". "No hay otra clave", ha incidido el alcalde de Coria, insistiendo en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no quiere invertir" en Andalucía y o ha planteado medidas de "compensación" por el impacto del futuro puente. Frente a ello, según ha destacado, el Ayuntamiento de Coria no debe "renunciar" a aspirar "al mejor proyecto" para el municipio.

Así, el pleno ha votado primero una enmienda del PSOE a la propuesta original del Gobierno local andalucista, enmienda que ha sido rechazada; y después ha aprobado dicha propuesta inicial con el apoyo de Andalucía por Sí, el PP y Vox y la abstención del PSOE.