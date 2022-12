"Nosotros no somos libres porque la sociedad no nos lo permite"

Con solo 16 meses le diagnostican polio, una enfermedad discapacitante causada por el virus de la poliomielitis o poliovirus. A sus espaldas, María del Carmen Menacho Holgado (1957), arrastra 27 intervenciones quirúrgicas. Ella lo sintetiza en pocas palabras: "operación, recuperación y lucha diaria". Recuerda que su trayectoria estudiantil transcurrió en un hospital. "He estado hasta nueve meses ingresada".

En la actualidad es presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Física en Jerez (Adifi), fundada en 2003. Su labor y aportación al colectivo de personas con discapacidad ha sido galardonada con los Premios Accesos 2022. Desde Adifi trabaja por la integración, el aumento de la calidad de vida y la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional. Lo primordial es lograr una total igualdad, con mayúsculas, con aquellas personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.

Con una capacidad del 55%, gracias a la colaboración de la ya extinta asociación Auxilia, realizó un curso a partir del cual fundaron una cooperativa dedicada a labores de encuadernación y restauración de libros antiguos, una imprenta. En ella trabajó durante 19 años. Mientras se preparó hasta llegar a ser funcionaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como administrativa y también como celadora.

Luchadora e inspiradora como pocas personas, se resiste un poco a recordar cuándo dejó de caminar. "La mente es poderosa y lo olvida", dice. Además, cree que la actitud en circunstancias adversas es determinante. Sin embargo, realiza un esfuerzo, cede, y cuenta que desde hace quince años se vale de la silla de ruedas para desplazarse. Antes caminaba con ayuda. "Te vas quedando sin fuerza para llevar los bastones, empiezas sentándote poco a poco hasta que te sientas definitivamente. La polio no es una enfermedad degenerativa, pero con el tiempo se merma la capacidad física. Pero no me preguntes eso que me pongo muy triste", espeta.

Los obstáculos a superar día a día son muchos. La calidad de vida es diferente, también depende de cómo lo enfoques. No somos independientes ni libres porque la sociedad no nos lo permite, no porque nosotros no podamos. Sin embargo, en contra de lo que podría pensarse, "con bastones disfrutaba menos, me cansaba". Ahora en la silla disfruta más. "Es una calidad de vida diferente, depende de cómo lo desarrolle cada persona".

Le propusieron la incapacidad total. Por una parte, fue lo peor que le pudo haber pasado, "tenía espíritu de trabajar y fuerza". Por otro lado, dispuso de tiempo libre. ¿Qué sabía hacer? Lo que habían hecho por ella: ayudar al colectivo, a la inserción, a eliminar barreras. "Es un sacrificio muy grande, cada vez ocupa más tiempo de mi vida, pero la satisfacción personal me hace vivir día a día porque estoy orgullosa y contenta de los logros que conseguimos".

"No tenía quien me ayudara con la limpieza, ni con la cocina, ni con la ropa... Me organizaba y lo hacía diariamente. La pandemia para mí fue un reto"

A día de hoy, goza de autonomía. Vive sola, con su perra Lola, "es mi vida". Así pasó el confinamiento, "sola, sola, sola". "No tenía quien me ayudara con la limpieza, ni con la cocina, ni con la ropa... Me organizaba y lo hacía diariamente. La pandemia para mí fue un reto", aunque su hermana, su cuñado y su vecina le llevaban la compra. Por lo demás, incide, esos meses aciagos los superó con la única compañía de su mascota.

Superada la pandemia, asegura que en el colectivo de personas con diferentes discapacidades no existen los días normales. "Nos encontramos con el problema del transporte o con barreras en los accesos y el día a día no es como el del resto de las personas. Te levantas luchando y te acuestas luchando". Señala otro tipo de limitaciones técnicas como el tiempo de duración de la batería de la silla y otra mucho más importante: "La sociedad no está mentalizada de que vivimos en ella. Nosotros no somos libres porque la sociedad no nos lo permite", sentencia.

La presidenta de Adifi Jerez desea vivir en un mundo accesible en el que todas las personas tengan igualdad de posibilidades. Insta a la Administración a cumplir las leyes en lo referente a la discapacidad y no deja pasar la oportunidad para dedicar el Premio Acceso 2022 a todas las personas con discapacidad y "espero poder seguir luchando un tiempo más por el colectivo".