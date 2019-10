Díaz afea a Moreno que no la haya llamado desde que es presidente de la Junta

Susana Díaz asegura que Juanma Moreno no la ha llamado desde que se produjo el histórico cambio de color político en la Junta de Andalucía. La secretaria general del PSOE andaluz lo ha revelado este lunes en un desayuno informativo en el que ha pedido al jefe del Ejecutivo que "deje de vivir de la herencia recibida" y "planifique cómo va a responder a los desafíos inmediatos".

"Nos tienen que llamar cuando nos necesiten. Estaremos ahí siempre defendiendo los intereses de los andaluces", ha subrayado Díaz, quien ha insistido en exigir a la Junta de PP y Ciudadanos que "deje la improvisación" y ha instado a tener "más diálogo de verdad" para construir esa fortaleza ante "un horizonte que no parece positivo", toda vez que le ha instado a alejarse de los "anuncios grandilocuentes", a concitar alianzas y "a decir la verdad".

Igualmente, ha llamado a tener "unidad de acción", punto que, según ha explicado, ya adelantaron cuando hubo que hacer frente a los aranceles por parte de Estados Unidos (EEUU) a la aceituna negra de mesa y que vuelve a ser necesario ante los nuevos posibles aranceles por parte de la administración estadounidense.

A juicio de Susana Díaz, otro elemento que medirá la capacidad futura de la economía andaluza será el papel que juegue en la innovación, si bien ha criticado que "el 2019 ha pasado en blanco a pesar del esfuerzo colectivo que hizo el anterior gobierno, junto a sindicatos y empresarios, para adaptar esta inversión al resto de países del entorno".

"Hay que apretar en este sentido, si el Gobierno andaluz hace lo que tiene que hacer, el PSOE-A colaborará porque nos jugamos el tipo de desarrollo que queremos para nuestra economía, que sea más eficiente y eficaz", ha abundado la socialista antes de insistir en que "no se puede vivir de réditos de gobiernos anteriores" ya que, en su opinión, "en el 2019 se ha vivido de la inercia en la inversión del I+D+I".

Criticas a Ciudadanos por la financiación

Díaz también ha criticado que Ciudadanos quiera pasar por "máximo defensor de la financiación autonómica" pese a ser el único partido que en la pasada legislatura no votó a favor del pacto alcanzado en el Parlamento andaluz para reclamar 4.000 millones de euros para la comunidad autónoma.

La líder socialista ha tachado de "barbaridad y salida de tono" la propuesta naranja de reprobar a María Jesús Montero. "No es serio" y "no es creíble" que ahora, quien "no votó" que sí a ese acuerdo se quiera "convertir en el máximo defensor de la financiación autonómica", ha insistido Díaz en alusión a Cs.

Ha agregado que quien tendrá que dar explicaciones es el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para aclarar "por qué nos ha cambiado a los que estábamos en el pacto de defender una financiación justa por encima de las siglas para entregarse a unos que no votaron" ese acuerdo parlamentario por una mejor financiación (Ciudadanos), y a "otros que no creen en Andalucía, porque no creen en las autonomías, que es la extrema derecha", en referencia a Vox.