Educación abre la puerta a la concertada en Bachillerato y FP en Andalucía

La Consejería de Educación y Deportes prepara ya el decreto que abrirá la puerta al concierto de etapas de la enseñanza que, hasta ahora, no eran habituales. Es el caso del Bachillerato y la Formación Profesional media y superior, que son etapas no obligatorias. La intención de ampliar esta posibilidad era conocida, pero el departamento que dirige Javier Imbroda comenzará a poner en marcha la iniciativa para el curso próximo, el 2021-2022, si el borrador no sufre grandes cambios antes de llegar al Consejo de Gobierno.

El documento establece una distinción entre las etapas donde el concierto es habitual, es decir, las obligatorias, y las que no lo son. En Infantil, Primaria, Secundaria, FP básica y Educación Especial tendrán carácter general, mientras que en Bachillerato y FP media y superior serán conciertos "singulares". Esta distinción no es nueva, ya que se aplica desde la ley educativa de 1985, que naturalizó con ese carácter "singular" a los conciertos de Bachillerato y FP que existían antes que la propia norma.

Para que un centro de Bachilerato o FP pueda adherirse a la nueva fórmula, la Junta pone varios requisitos, con la existencia de la demanda educativa en la zona geográfica como indispensable. Además, de forma específica para el Bachillerato se tendrá en cuenta que el centro solicitante tenga concertada la Secundaria y esté impartiendo la etapa previa al acceso a la educación superior en el momento en que entre en vigor la orden.

En el caso de la Formación Profesional, el proyecto de decreto alude a la necesidad de disminuir las tasas de fracaso escolar y abandono educativo y de "preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional". Con ese argumento, la Junta priorizará la concertación de grados de FP media "con altos índices de empleabilidad" y su continuación en grados superiores en centros que impartan enseñanzas de la misma familia profesional.

Además, se tendrán en cuenta para ambos casos la renovación de unidades ya concertadas y la transformación las que tengan bajas tasas de empleabilidad en unidades de FP con alta demanda en el mercado, así como la transformación de la modalidad en las unidades de Bachillerato para adaptarla a lademanda del alumnado.