Juan Espadas no se sumará a la solicitud de indulto a Griñán por razones estatutarias

Juan Espadas no firmará la adhesión de indulto al ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Y no lo hará porque el Código Ético del PSOE impide a los cargos públicos sumarse a peticiones de medidas de gracia para los determinados tipos de condenados. En su artículo 8.1, se explica: "Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves".

La petición del indulto de Griñán estará firmada por su esposa, María Teresa Caravaca, y su hijo José Antonio. Va dirigido a la ministra de Justicia, Pilar Llop, aunque lleva un listado de personas que se adhieren a la medida. Es en esa nómina donde están los nombres de los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. También el del ex vicepresidente Alfonso Guerra.

El listado que ha circulado entre allegados y conocidos va camino de superar las 3.000 firmas, pero en el entorno de Griñán se considera que este anexo debería ser interpretado como un apoyo de la sociedad civil, no un respaldo de partido, de ahí que no se sepa qué se presentará finalmente. Por ello, Juan Espadas ha declarado este miércoles en el Parlamento que "hay que despolitizar" la petición de indulto, es una "iniciativa de su familia". En ese listado inicial hay miembros de todos los partidos y intelectuales y escritores conocidos, entre otros.

Susana Díaz, ex presidenta de la Junta, también ha anunciado que firmará la adhesión, aunque ella sí ocupa un cargo público en la actualidad: es senadora, un caso distinto, por tanto, a los de González, Zapatero y Guerra.

La familia de Griñán presentará la solicitud en cuanto se conozca el contenido de la sentencia del Supremo que le condena a seis años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de fondos.